FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 146 del 30.05.2018

FEMI-CZ RRD: – 3 AL FESTIVAL DA RECORD AL “BATTAGLINI”

A tre giorni dall’Automaster Rovigo Rugby Festival mancano solo 300

iscritti per la Mischia Più Grande del Mondo che andrà in scena sul

campo 1 dello Stadio “Mario Battaglini”, sabato 2 giugno alle ore 18.

La partecipazione è gratuita: basta iscriversi nella sezione dedicata

del sito

<www.rugbyrovigodelta.it/festival/entra-nel-world-record/>_rossoblù_

<www.rugbyrovigodelta.it/festival/entra-nel-world-record/>o

attraverso l’evento Facebook

<www.facebook.com/events/218853048891387/>del Festival ottenendo

il biglietto gratuito. Sarà possibile iscriversi anche allo Stadio il

giorno dell’evento, ma le prenotazioni online avranno la priorità

rispetto a quelle in loco. A tutti i partecipanti verrà inoltreregalata

una t-shirt ricordo.

Cuore dell’evento sarà il torneo Internazionale di Rugby a 7 che

coinvolgerà atleti da tutto il mondo e proietterà Rovigo al centro del

panorama ovale internazionale, grazie alla collaborazione con il

Comitato Regionale Veneto e la Federazione Italiana Rugby. Ieri in

diretta Facebook e Instagram sono stati sorteggiati i gironi di Rovigo

7s: nel girone A si affronteranno Svezia, Benetton, Seven Seas; nel

girone B Italia, Dogi 1, Seven Hills; nel girone C Spagna, Rugby Rovigo

Delta, Dogi 2; nel girone D Inghilterra, Seven Sirs, Cavaliers.

Un altro contenuto di Automaster Rovigo Rugby Festival che sta

riscuotendo un ottimo riscontro sono i Clinics: il 2 Giugno alle 10.00,

*Easy Sport Marketing*, di Gianfranco Beda, terrà un incontro dal titolo

“*Come trovare Sponsor”, *dedicato ai dirigenti e ai responsabili

marketing di club e associazioni sportive, in cui si presenterà un

metodo dettagliato per sviluppare un progetto di marketing da presentare

ad un potenziale sponsor o per fidelizzare un brand già tuo sostenitore.

In contemporanea avrà luogo anche il *clinic di Andy Vilk*, *Head Coach

dell’Italseven*: il tutto si svolgerà tra campo e aula e l’argomento

sarà “Come perfezionare l’utilizzo e la gestione dello spazio nel rugby

a 7”.

Nel pomeriggio di sabato 2 giugno alle 16.00 la *Dott.ssa Enrica

Quaglio*, professionista affermata nel mondo del Sport Coaching

e consulente di molti team professionistici, porrà il focus sugli

allenatori in “*Coach the Coach” *perchè allenare l’allenatore è

possibile e soprattutto basilare per la crescita del proprio team. Per

gestire la squadra negli alti e bassi di un campionato, oltre che negli

aspetti relazionali, servono competenze diverse, da quelle più tecniche

e specifiche di settore a quelle più trasversali e umane.

Il meeting conclusivo sarà quello di domenica 3 giugno alle ore 10.00

incentrato su “*Rugby e Comunicazione”: *l’incontro a cui l’ Ordine dei

Giornalisti ha assegnato 3 crediti formativi, avrà una line up di

assoluto rilievo con *Daniele Piervincenzi* (Nemo e Dmax), *Moreno

Molla* (Sky), *Sebastiano Pessina* (On Rugby), *Andrea Papale

*(Delinquenti Prestati alla Palla Ovale) e *Gianluca Galzerano *(Nuova

Venezia, CRV) con moderatore *I**van Malfatto* (il Gazzettino – La

Gazzetta dello Sport). Gli interventi mireranno a portare le esperienza

dei relatori in ambito di comunicazione *Tv, Digital e Carta Stampata.*

È possibile iscriversi ai Clinics nella pagina dedicata del sito

rugbyrovigodelta.it/festival, i posti sono limitati!

—

