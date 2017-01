FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 57 del 21.01.2017

FEMI-CZ RRD: 5 PUNTI AI CAMPIONI D’ITALIA, CON VIADANA FINISCE 42-24

Alla fine del match*l’allenatore rossoblù Joe McDonnell* non può che

dirsi soddisfatto del risultato: “Abbiamo lavorato molto bene durante la

settimana, rispetto alla partita con le Fiamme Oro siamo migliorati in

disciplina e placcaggi. Ho visto molta voglia di fare bene da parte dei

ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, e a tal proposito faccio i

complimenti al capitano e ai leaders perché fin dagli allenamenti hanno

guidato in maniera ottima il resto della squadra. Sono contento che i

ragazzi durante la partita siano riusciti a risolvere i problemi in

mischia chiusa, siamo partita un po’ sottotono prendendo subito un

calcio contro ma continuando con fiducia, con la giusta concentrazione e

‘mental toughness’ è arrivata la rivalsa, coronata con la meta tecnica

del secondo tempo”.

“Sono molto felice perché stiamo facendo vedere che stiamo crescendo – è

il commento del *capitano dei Bersaglieri, Edoardo Ruffolo* – sapevamo

che ci sarebbe servito del tempo ma ogni settimana saliamo di un gradino

mostrando le vere capacità di questo gruppo. Oggi è stata una grande

prova di maturità, di voglia di fare, e per questo ringrazio tutti i

miei compagni di squadra, da quelli che scendono in campo per la partita

a quelli che durante la settimana ci aiutano a prepararla al meglio”.

