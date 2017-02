FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 67 del 24.02.2017

FEMI-CZ RRD: A COLORNO I BERSAGLIERI VINCONO 45-24 IL TEST MATCH

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince il test amichevole con il Rugby Colorno,

superando la squadra di casa 45-24.

Primo tempo in cui la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, dopo un’iniziale studio degli

avversari, si appoggia sulla solita superiorità in mischia per creare i

presupposti di un dominio territoriale, interrotto comunque da qualche bella

iniziativa del Colorno che alla fine del tempo segna due pregievoli mete. Da

parte rossoblù da segnalare qualche imprecisione nel controllo della palla anche

se con il passare dei minuti si è assistito ad un netto miglioramento nel gioco

alla mano che ha portato alle segnature di Arrigo, Cadorini, Muccignat e Van

Niekerk, al suo esordio stagionale, che hanno fatto seguito alla marcatura

iniziale di Apperley. Menzione per Joe Van Niekerk, per la consueta

indiscutibile fame agonistica coronata da una pregievole segnatura individuale,

e per Antonio Arrigo che sul sintetico ha fatto valere qualche volata in

velocità davvero notevole.

Nel secondo tempo la partita è diventata più equilibrata ed infatti, nonostante

una leggere superiorità dei rossoblù, il parziale si è concluso con due mete per

parte. Chiude in attacco il Rovigo per cercare la terza meta dopo quelle di

Bolognesi (proveniente dalla squadra Cadetta rossoblù) e di Cincotto ma,

complici le condizioni atmosferiche, non riesce il controllo di alcune azioni

pericolose. Il Colorno si è dimostrato una squadra tenace, molto ben disposta

nel placcaggio in difesa e con qualche individualità di rilievo. Da parte

rodigina una voglia collettiva di dimostrare agli allenatori che in caso di

bisogno questi giovani ragazzi si faranno trovare pronti. Individualmente

menzione per Ortis, Cincotto, Mantelli e un benvenuto ai giovani provenienti

dall’under 18 Ramirez, Venco, Teneggi che hanno esordito nelle fila della

seniores rossoblù.

Alla fine del test match, Graziano Ravanelli della direzione sportiva rossoblù,

afferma: “È stata una partita vera, giocata a viso aperto da entrambe le

squadre. Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alcuni giocatori, in particolare

Ortis e Mantelli, e dei giovani che hanno esordito”.

“Abbiamo commesso qualche errore ma in generale la squadra ha giocato bene – è

il commento di Matteo Muccignat – volevamo riscattarci dalla brutta sconfitta a

San Donà, quindi abbiamo messo in campo la giusta grinta. I giovani hanno fatto

una buona prova, dimostrando di avere un’ottima prospettiva per il futuro”.

