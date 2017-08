FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 3 del 07.08.2017

FEMI-CZ RRD: ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA STAGIONE 2017/18

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la campagna

abbonamenti della Rugby Rovigo Delta per la Stagione 2017/18.

“Rispetto agli anni scorsi abbiamo rivoluzionato le tipologie degli

abbonamenti e abbassato i prezzi – ha affermato il vicepresidente

rossoblù *Nicola Azzi* – perché ci auguriamo che i tifosi tornino allo

Stadio numerosi e, soprattutto, possano vivere ad ogni partita

un’esperienza emozionante e soddisfacente. Sabato 16 settembre, in

Piazza Vittorio Emanuele II dalle 20:30, ci sarà la presentazione

ufficiale della prima squadra e anche in questo caso speriamo che il

nostro grande pubblico partecipi con entusiasmo”.

“/L’abbonato ha sempre un posto in prima line/a” è lo slogan scelto per

la campagna, come ha spiegato il responsabile del marketing della Rugby

Rovigo Delta, *Massimo Chiarelli*: “Abbiamo ideato delle tipologie di

abbonamento innovative partendo dal concetto fondamentale che i tifosi

sono tra i primi sostenitori del nostro Club e si meritano, appunto, un

posto in prima linea. Grazie alla preziosa collaborazione con il nostro

sponsor tecnico Kappa, che anche quest’anno continuerà a riservare

speciali sconti sul merchandising per gli abbonati, abbiamo quindi

pensato di omaggiare gli abbonati con dei servizi e dei gadget diversi a

seconda del tipo di abbonamento che ogni tifoso vorrà sottoscrivere. I

gadget targati Kappa potranno essere ritirati al negozio Robe di Kappa

in via Cavour semplicemente mostrando l’abbonamento acquistato. Speriamo

che questi nuovi abbonamenti possano ricevere interesse, siamo sicuri

che la Stagione imminente ci darà soddisfazioni e ci farà divertire”.

Gli abbonamenti saranno acquistabili alla Segreteria del “Battaglini” in

viale Alfieri 46 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle

16 alle 19). Da quest’anno sarà anche possibile pagare tramite bonifico

chiedendo le coordinate bancarie alla Segreteria rossoblù.

Queste, quindi, le varie tipologie di abbonamento:

*ABBONAMENTO PLATINUM – 145 Euro*

– Disponibile in early booking, prima delle amichevoli pre-season, _*da

giovedì 10 agosto*_

– Tutte le partite (3 amichevoli, 9 Eccellenza, 2 Continental Shield)

– Una birra gratis ad ogni partita di Eccellenza e Continental Shield

– Parcheggio riservato

– T-shirt Kappa personalizzata ed esclusiva 100% ROSSOBLÙ

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO GOLD – 100 Euro*

– Disponibile dal 28 agosto

– Tutte le partite di Eccellenza (9) e Continental Shield (2)

– Cuscino rossoblù personalizzato Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO FAMILY – 180 Euro*

– Disponibile dal 28 agosto

– Tutte le partite di Eccellenza (9) e Continental Shield (2)

– Riservato a nucleo familiare composto da coppia + figli U18

– Cappellino rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO SPECIAL – 90 Euro*

– Disponibile dal 28 agosto

– Tutte le partite di Eccellenza (9) e Continental Shield (2)

– Dedicato a Posse, donne, over 65 anni, aziende partner della RRD e

genitori dei bambini tesserati Monti Junior RRD

– Cappellino rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO CLUB – 50 Euro*

– Disponibile dal 28 agosto

– Tutte le partite di Eccellenza (9) e Continental Shield (2)

– Dedicato a staff e giocatori RRD, Rossoblù Per Sempre, tesserati Rugby

Club polesani (Monti, Badia, Villadose, Frassinelle)

– Cappellino rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO VIP – 250 Euro*

– Disponibile dal 28 agosto

– Posto in tribuna VIP centrale

– Tutte le partite di Eccellenza (9) e Continental Shield (2)

– Accesso all’area hospitality

– Parcheggio riservato

– BersagliottoLand gratuito

Il costo del biglietto per assistere alle partite amichevoli pre-season

allo Stadio “Mario Battaglini” è di *5 Euro a partita*.

Questi, invece, i prezzi dei singoli biglietti per le partite di regular

season del Campionato Italiano d’Eccellenza e della Continental Shield

2017/18:

Tribuna Ovest ZONA VIP *25***Euro**

Tribuna Est e Ovest INTERO **12 Euro**

Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA e OVER 65 ANNI **10 Euro**

Tribuna Est e Ovest *UNDER 18***Gratis**

—

