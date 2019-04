FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 113 del 08.04.2019

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTI STATISTICHE DOPO LA VENTESIMA GIORNATA DI TOP12

Nella ventesima giornata di TOP12 la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è tornata a vincere con un netto 40-7 sul Rugby Viadana 1970.

I rossoblù hanno segnato 6 mete, tutte trasformate tranne una, a fronte dell’unica messa a segno e trasformata dagli ospiti. Positiva la prova dei Bersaglieri nelle rimesse laterali con 7 touche vinte ed una sola persa, mentre gli avversari ne hanno vinte altrettante ma perse 3. In mischia chiusa i rossoblù hanno vinto 6 delle 8 mischie a propria introduzione, i gialloneri 7 su 9. Gli ospiti sono stati però più disciplinati dei rossoblù con sole 5 penalità totali (4 nel primo tempo ed 1 nel secondo), mentre i Bersaglieri hanno commesso 3 penalità nel primo tempo ed 8 nel secondo.

Anche sabato scorso la difesa rodigina ha avuto il suo gran daffare con ben 111 placcaggi messi a segno ed è stato capitan Ferro a farne il maggior numero (11) seguito da Cicchinelli (10) e Mantovani (9). Sempre Ferro è il rossoblù ad aver effettuato il maggior numero di interventi positivi in attacco con 11 avanzamenti, seguito da Antl e Piva con 9 e da Cioffi con 7. Infine Momberg e Vecchini sono i primi nella Top3 della pulizia sui punti d’incontro con 16 interventi andati a buon fine, seguiti da Cicchinelli con 12 e da Parolo con 11.

Il prossimo appuntamento della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è per sabato 13 aprile alle ore 16 al “Payanini Center” per la partita con il Verona Rugby valida per la ventunesima giornata di TOP12.