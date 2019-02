FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 93 del 19.02.2019

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE DOPO LA QUINDICESIMA GIORNATA DI TOP12

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta domenica scorsa ha vinto lo scontro diretto con il Valorugby Emilia con il risultato di 30-21, nella quindicesima giornata di TOP12 andata in scena al “Battaglini”.

I rossoblù nei 31.54 minuti effettivi gioco sono riusciti a segnare 4 mete (2 trasformate) e 2 piazzati nonostante abbiano avuto solo il 36% del possesso, a fronte delle 3 mete (2 trasformate) degli avversari nel loro 64% di possesso. I Bersaglieri hanno vinto 4 rimesse laterali e perse 3, e vinto 5 su 7 delle mischie a propria introduzione. Gli avversari, invece, hanno vinto 8 touche e ne hanno perse 2, e vinto 7 su 8 delle mischie a propria introduzione. A livello di disciplina le due squadre sono state estremamente equilibrate durante il primo tempo, con solo 3 penalità ciascuna, mentre nella seconda frazione di gioco Rovigo si è dimostrato più falloso: 10 le infrazioni commesse dai rossoblù, 5 quelle commesse dal Valorugby.

Il poco possesso dei rossoblù ha ovviamente fatto lavorare molto la difesa: 131 i placcaggi effettivi dei Bersaglieri, a contendersi il primo posto nella classifica dei migliori placcatori ci sono Antl e Lubian con 14 tackles, seguiti da Vian con 11 e da Halvorsen con 10. Ferro è invece al primo posto tra i migliori portatori di palla in attacco con 7 avanzamenti positivi, seguito da Lubian e Antl con 6, e da Majstorovic con 4. Infine, nella pulizia dei punti d’incontro al primo posto della Top3 vi sono Pavesi e Ferro con 9 interventi nei breakdown effettuati positivamente, seguiti da Canali, Lubian, Majstorovic, Momberg e Nibert con 7 e da Odiete e Vecchini con 6.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha ora una settimana di pausa prima di riprendere il Campionato: il prossimo appuntamento sul campo è infatti programmato per sabato 2 marzo alle 15 a Firenze per il match con la Toscana Aeroporti I Medicei, valido per la sedicesima giornata di TOP12.