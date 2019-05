FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 131 del 07.05.2019

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE DOPO LA SEMIFINALE DI ANDATA DEL PERONI TOP12

Domenica scorsa al “Plebiscito” la sfida tra Argos Petrarca Rugby e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, valida per la Semifinale di andata del Peroni TOP12, è finita in parità 10-10. Entrambe le squadre, sotto una pioggia incessante e su un campo estremamente pesante, hanno realizzato una meta trasformata ed un calcio piazzato.

I rossoblù hanno avuto la meglio sugli avversari nelle mischie a propria introduzione, vincendone 11 e perdendone una, mentre i padroni di casa sono stati più concreti in rimessa laterale con 6 touche vinte ed una sola persa a fronte delle 2 vinte, delle 5 vinte ma “sporcate” e delle 4 perse dai Bersaglieri. A livello di disciplina i rossoblù sono stati più accorti nel primo tempo: 4 le penalità fischiate ai rodigini a fronte delle 9 rimediate dai tuttineri; nella seconda frazione di gioco invece le due squadre hanno commesso 6 penalità a testa.

A livello difensivo i Bersaglieri hanno messo in atto ben 90 placcaggi effettivi e anche in questa occasione è stato Lubian ad averne eseguito il maggior numero, 16, seguito da Brugnara e Antl con 10 e da Momberg con 8. In attacco capitan Ferro ha effettuato 10 avanzamenti positivi, seguito da Cicchinelli con 8 e da Halvorsen con 7. Infine, nella pulizia sui punti d’incontro Cicchinelli ha effettuato 18 interventi positivi, Lubian 16 e Momberg 15.

Il prossimo appuntamento della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è il Derby della Semifinale di ritorno del Peroni TOP12, in programma domenica 12 maggio alle ore 16:30 al “Battaglini”.

In vista della partita alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale della Costituzione, sotto la tribuna Est “Quaglio”) sono già disponibili i biglietti in prevendita.

La Segreteria è aperta la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. La prevendita terminerà sabato mattina alle ore 12. Domenica i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 15.

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

Si ricorda che la Segreteria è sprovvista di POS, perciò si accettano pagamenti solo in contanti.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 40€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality e parcheggio riservato)

INTERO UNICO 20€

RIDOTTO RAGAZZI/E 16-17 ANNI 5€

UNDER 16 ANNI Gratis con ritiro obbligatorio di apposito ticket