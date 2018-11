FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 53 del 20.11.2018

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE DOPO L’OTTAVA GIORNATA DI TOP12

Con quattro mete, due trasformazioni e un calcio piazzato la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta domenica scorsa ha portato a casa un grande risultato vincendo 27-20 al “Pata Stadium” contro il Kawasaki Robot Calvisano.

I Bersaglieri non hanno messo in saccoccia tutti i punti possibili, avendo realizzato 3 su 6 calci ai pali, ma si sono dimostrati più disciplinati rispetto agli avversari. Le penalità fischiate ai rossoblù, infatti, sono state 8 (una in meno di quelle fischiate ai padroni di casa) di cui 6 nel primo tempo e solo 2 nel secondo. Prova positiva dei Bersaglieri anche nelle fasi statiche: 13 le rimesse laterale rodigine andate a buon fine e 2 invece quelle perse, a fronte delle 10 vinte ed una persa dal Calvisano; 5 le mischie vinte dal pack rossoblù a fronte delle 6 vinte ed una persa dal Kawasaki.

I placcaggi effettivi messi in atto dai rossoblù sono stati 79, ancora una volta il miglior placcatore è Lubian con 10 placcaggi eseguiti, seguito da Dominguez con 9 e da Van Niekerk e Brugnara con 8. I migliori portatori di palla in attacco sono stati Halvorsen ed Odiete (8), Cicchinelli e Lubian (7), Angelini (6). Infine, Lubian è al primo posto anche nelle pulizie dei punti d’incontro avendone effettuate 14, seguito da Van Niekerk con 11 e da Momberg e D’Amico con 10.

Il Top12 osserverà questa settimana un turno di riposo, il prossimo appuntamento della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sarà sabato 1 dicembre alle 15 a Viadana contro la squadra di Pippo Frati, per la nona giornata di Campionato.