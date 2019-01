FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 67 del 08.01.2019

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE DOPO L’UNDICESIMA GIORNATA DI TOP12

Vittoria con nove mete, di cui sette trasformate: si conclude così la prima parte di Campionato della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che domenica scorsa ha vinto 59-27 sul sempre ostico campo del Lafert San Donà, chiudendo il girone d’andata al secondo posto della classifica.

Nei 27.43 minuti di gioco effettivo (di cui 12.22 nel primo tempo e 15.21 nella ripresa), il San Donà ha avuto più possesso territoriale, il 59%, ma non è riuscito a concretizzare e soprattutto ad arginare la foga dei rossoblù che sono riusciti a schiacciare oltre la linea nove volte a fronte delle quattro dei padroni di casa. Anche in rimessa laterale i sandonatesi hanno avuto la meglio, con 14 touche vinte e 3 perse a fronte delle 15 lanciate dai rossoblù di cui 10 vinte e 5 perse. Il pack rodigino però è stato più performante, vincendo 4 mischie e ottenendo ogni volta un calcio a favore. Sul piano della disciplina dopo un primo tempo equilibrato (5 calci contro al San Donà e 6 ai rossoblù), Rovigo diventa più falloso nel secondo dove gli vengono fischiate 8 penalità a fronte delle 4 rimediate dai padroni di casa.

69 i placcaggi effettivi messi a segno dai Bersaglieri e anche questa volta è Lubian il rossoblù ad averne fatti di più, 7, seguito da Cadorini e Antl con 6 e da Vecchini e Pavesi con 5. Capitan Ferro è invece il migliore tra i ball carrier con 7 azioni in attacco da portatore di palla, seguito da Antl con 6 e Cioffi con 5. Infine, al primo posto della Top3 dei migliori nella pulizia dei punti d’incontro vi è D’Amico con 10 interventi nei breakdown effettuati positivamente, seguito da Cicchinelli con 8 e da Canali con 6.

Il prossimo impegno della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è fissato per sabato 12 dicembre, quando alle 15 i rossoblù scenderanno sul campo dell’Argos Arena presso gli impianti “Memo Geremia” per il match di ritorno con il Petrarca Rugby valido per il quinto round di Continental Shield. Non sarà disponibile per la partita Modena, in via di recupero dopo l’operazione al ginocchio, mentre verranno valutati in settimana gli impieghi di Van Niekerk e Majstorovic.