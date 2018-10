FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 36 del 16.10.2018

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE ED INFERMERIA DOPO LA PRIMA GIORNATA DI CONTINENTAL SHIELD

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha iniziato il suo percorso nella European Continental Shield 2018/19 con un pareggio tra le mura di casa del “Battaglini” con l’Argos Petrarca Rugby.

Tre le mete segnate dai rossoblù, una in meno rispetto a quelle degli avversari, di cui due trasformate. Con cinque piazzati realizzati la percentuale dei calci ai pali è del 87% a fronte del 100% messo a segno dal Petrarca grazie a quattro trasformazioni, un piazzato e un drop. Positiva la prova del pack dei Bersaglieri con cinque mischie vinte e nessuna persa, quelle degli avversari sono state sei vinte e due perse. In fase di miglioramento la rimessa laterale rossoblù con 9 touche vinte e due perse, a fronte dell’ottima prova del Petrarca che ne ha vinte 17. Rovigo è stato però più disciplinato degli avversari, con quattro penalità nel primo tempo e cinque nel secondo: due in meno rispetto a quelle del Petrarca. 60 i placcaggi effettivi messi in atto dai Bersaglieri, con Majstorovic in testa alla Top3 dei placcato con 10 placcaggi, seguito da Angelini con 8 e Lubian con 7. Capitan Ferro è invece sul gradino più alto del podio per quanto riguarda l’attacco dei portatori di palla (9), seguito da Canali e Rossi (4). La coppia Cicchinelli-Lubian si divide il primo posto della Top3 della pulizia sui punti d’incontro con 8 pulizie effettuate, seguita da Canali-Cadorini con 6 e da Vian con 5.

Buone notizie dall’infermeria rossoblù: per la partita di domenica 28 ottobre al “Battaglini” contro la Toscana Aeroporti I Medicei, tornerà a disposizione Joe Van Niekerk. Continua il recupero di Diego Antl, Piero Dominguez e Nicola Pomaro che è stato operato la scorsa settimana alla caviglia destra, mentre per Francesco Modena è previsto l’intervento chirurgico al ginocchio la prossima settimana.