FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 22 del 17.09.2018

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE ED INFERMERIA DOPO LA PRIMA GIORNATA DI TOP12

Sabato 15 settembre la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha iniziato il Campionato Top12 con una netta vittoria sulla S.S. Lazio Rugby 1927.

Sette le mete dei rossoblù, a fronte dell’unica messa a segno dai biancocelesti, di cui solo 3 però trasformate per una percentuale dei calci ai pali del 43%. Un dato positivo quello del tempo effettivo, ben 27.35 minuti giocati di cui 12.40 nella prima frazione di gara e 14.55 nella ripresa. Buona prova dei Bersaglieri nelle fasi statiche con 10 mischie vinte ed altrettante touche, con solo 4 rimesse laterali non andate a buon fine. 12 i calci contro fischiati dall’arbitrio ai rossoblù, 6 nel primo tempo (di cui 2 in mischia chiusa) e 6 nel secondo, stesso dato anche per la Lazio.

Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, rimangono indisponibili: Diego Antl, che dovrebbe rientrare a novembre poiché in fase di recupero dall’infortunio subito mentre era in forza all’ItalSeven ad inizio estate; Piero Dominguez, anche per lui il rientro è previsto per novembre dopo l’operazione eseguita alla fine della scorsa stagione mentre era a Lione; Nicola Pomaro che si è infortunato una caviglia nel match triangolare di due settimane fa. Dovranno eseguire visite specialistiche Francesco Modena, uscito anzitempo sabato scorso per un problema al ginocchio, e Marcello Angelini per frattura del setto nasale. Da valutare in settimana la disponibilità di Massimo Cioffi, che sta concludendo la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio durante la prima amichevole pre-stagione, e di Alberto Chillon che ha subito un lieve risentimento durante un allenamento della scorsa settimana. Tornano invece disponibili a pieno titolo per il Derby, in programma sabato al “Plebiscito” Davide Vecchini, Matteo Canali e Joe Van Niekerk.

