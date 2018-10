FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 30 del 01.10.2018

FEMI-CZ RRD: AGGIORNAMENTO STATISTICHE ED INFERMERIA DOPO LA TERZA GIORNATA DI TOP12

Tra le mura di casa del “Battaglini” sabato scorso la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha vinto contro il Mogliano Rugby 1969 nella terza giornata di Top12.

Con tre mete, di cui due trasformate, i rossoblù hanno superato i trevigiani, autori invece di due mete, una trasformazione e un calcio piazzato, nei 29.26 minuti effettivi di gioco (15.21 nel primo tempo e 14.05 nella seconda frazione di partita). Buona quindi la percentuale dei Bersaglieri riguardante i calci andati a buon fine, il 67% a fronte del 40% degli avversari. Meno positiva, invece, la prova dei rossoblù nelle fasi statiche. I Bersaglieri hanno infatti vinto 7 touche, 10 in meno rispetto a quelle vinte dal Mogliano, perdendone 2 a fronte dell’unica non andata a buon fine dalla parte biancoblu. Anche il pack del Mogliano ha avuto la meglio con 11 mischie vinte, di cui 6 con calcio a favore fischiato dall’arbitro, mentre i rodigini ne hanno messe a segno 6. Sono state 16 in tutto le penalità fischiate contro i Bersaglieri, di cui 6 in mischia chiusa, a fronte delle 7 penalità commesse dal Mogliano.

Positiva però la prova difensiva dei rodigini che hanno effettuato ben 82 placcaggi: anche in questa partita il miglior placcature rossoblù è stato Lubian con 12 placcaggi, seguito da Canali con 11 e Van Niekerk con 9. È invece Ferro al primo posto della Top 3 degli attacchi positivi dei portatori di palla, avendone messi a segno 7, seguito da Canali e Van Niekerk con 4 e da Halvorsen e Mantelli con 3. I migliori rossoblù per la pulizia sui punti d’incontro sono nuovamente Lubian, che ne ha effettuate 7, Ferro 6, Halvorsen 5.

Per quanto riguarda l’infermeria, oltre ai giocatori ancora in via di recupero (Antl, Angelini, Dominguez e Pomaro) non sono disponibili Modena, in attesa di accertamenti approfonditi al ginocchio, e Cioffi la cui contusione alla spalla sarà da valutare in settimana.

Il prossimo appuntamento della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è in trasferta sabato 6 ottobre allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia dove alle 16 affronterà il Valorugby Emilia nella quarta giornata di Top12.

