FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 86 del 02.02.2018

FEMI-CZ RRD: AL BATTAGLINI DOMANI I ROSSOBLÙ AFFRONTANO IL LAFERT SAN DONÀ

Domani lo Stadio “Mario Battaglini” ospita un’altra appassionante ed

attesa sfida del Campionato Italiano d’Eccellenza: la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta affronta, infatti, il Lafert San Donà con fischio d’inizio

alle ore 15.

Il match, valido per la terza giornata di ritorno, sarà arbitrato da

Claudio Blessano coadiuvato dai giudici di linea Andrea Piardi e

Ferninando Cusano, e dal quarto uomo Matteo Giacomini Zaniol, con

diretta streaming su therugbychannel.it.

“La partita di domani è estremamente importante per noi, sia dal punto

di vista mentale che fisico – sottolinea *l’head coach rossoblù Joe

McDonnell *– Dobbiamo scendere in campo mentalmente concentrati ad

eseguire quello che abbiamo allenato, limitando il numero di errori, e

fisicamente preparati a far sapere agli avversari che sono a casa

nostra, davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che anche il San Donà verrà

al Battaglini per fare sua la partita e avere la possibilità di rimanere

aggrappato al treno delle prime quattro squadre in classifica. Il match

che ci aspetta quindi, come quello della settimana scorsa a Roma, sarà

molto duro e i dettagli faranno la differenza”.

Questa la formazione dei Bersaglieri annunciati per la sfida: Odiete;

Robertson-Weepu, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro,

Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; Pavesi, Momberg (cap.), Brugnara. A

disposizione: Cadorini, Balboni, Muccignat, Boggiani, Zanini, Loro,

Biffi, Barion.

