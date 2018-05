FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 142 del 21.05.2018

FEMI-CZ RRD: AL “BATTAGLINI” LE LADIES CHIUDONO LA COPPA ITALIA CON 5 METE

La splendida cornice dello Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo ha fatto

da teatro ieri, domenica 20 maggio, all’ultimo appuntamento stagionale

con la Coppa Italia di Rugby a 7 femminile. Una stagione che per Rovigo

verrà ricordata come quella del debutto ufficiale della prima squadra

femminile targata Rugby Rovigo Delta. Un progetto sperimentale chiuso in

crescendo dal team Under 16 guidato dai tecnici Alessandro Trivellato,

Giovanni Previato ed Andrea Chieregato.

Anche nel torneo casalingo non è arrivata la vittoria ma la spinta e

l’adrenalina che solo uno stadio come quello di Rovigo sa regalare hanno

permesso alle Ladies rossoblù di giocare con una marcia in più che ha

inorgoglito lo staff tecnico ed i sostenitori seduti sugli spalti e che

hanno voluto onorare, con la loro presenza, la prima assoluta casalinga

delle rossoblù che hanno ricambiato giocando oltre quelle che sono le

loro attuali potenzialità tecniche.

Nel primo match disputato con le più navigate giocatrici della seconda

squadra del Valsugana, hanno trovato la forza di realizzare due mete con

/Mariagloria Visentin/e /Monica Bregolin/, due marcaturefortemente

volute e nate da un paio di azioni corali che hanno portato a

schiacciare l’ovale in area di meta dopo una serie di giocate molto ben

eseguite. Un po’ sottotono nella partita giocata con la franchigia

Este/Vicenza, che si è imposta con il risultato di 35 a 0, le Ladies

rodigine hanno ritrovato smalto nell’incontro che le ha opposte

all’Alpago dove sono arrivate altre due mete realizzate dal capitano

/Agnese Sartori///e di /Lisa Baccaglini/.

Inizio a razzo nell’ultimo match giocato con la franchigia

Portogruaro/Rugby Sile/Montebelluna grazie alla meta realizzata da /Anna

Bacchiega/che portava, per la prima volta nella giornata, le rossoblùin

vantaggio. Questa volta sono le avversarie costrette ad inseguire.

Purtroppo però la stanchezza dovuta al caldo, alle quattro partite

consecutive giocate ed a qualche acciaccodi troppo, costringono le

nostre ragazze a subire il più esperto attacco avversario. Arriva così

un’altra sconfitta per 5-35che non va comunque a togliere nulla alla

straordinaria prestazione delle rossoblù. Da quando infatti, nello

scorso mese di febbraio, le rodigine si sono affacciate per la prima

volta in Coppa Italia, non era mai successo che chiudessero un torneo

con 5 mete realizzate da altrettante atlete diverse, un ulteriore

segnale che certifica i progressi ottenuti.

Il torneo riservato alle Under 16 è stato vinto dal Villorba che in

finale ha superato un ottimo Badia, consolidando così il primato in

classifica generale. Terza piazza per la squadra “A” del Valsugana. Il

premio /MVP AgoraSport.it/è andato ad /Astrid Zago/, giocatrice del C’è

l’Este Rugby Under 14 mentre la targa AgoraSport.it alla franchigia

Under 16 Portogruaro/Rugby Sile/Montebelluna 1977 che presentava la rosa

più giovane.

Conclusa la Coppa Italia, le ragazze della Rugby Rovigo Delta torneranno

in campo a Badia Polesine il prossimo 9 giugno nel /Memorial “Massimo

Nalin”/che precederà, di una settimana, il torneo di Beach Rugby che si

disputerà a Lignano Sabbiadoro e che chiuderà ufficialmente la prima

stagione agonistica delle Ladies rossoblù.

