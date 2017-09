FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 16 del 14.09.2017

FEMI-CZ RRD: AL TEATRO “DON BOSCO” LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

A causa del maltempo previsto per sabato 16 settembre p.v., *la

presentazione delle squadre* della Rugby Rovigo Delta e della Monti

Rugby Rovigo Junior si terrà al *Teatro “Don Bosco” in via G. Marconi 5

*a partire dalle ore 20:30.

Oltre alla presentazione di tutti gli atleti rossoblù, la serata sarà

anche l’occasione perringraziare Sponsor, tifosi, istituzioni e

sostenitori.

Durante la serata saranno presentistand degli Sponsor con il

merchandising rossoblù e si potranno sottoscrivere gli abbonamenti per

seguire le partite casalinghe dei Bersaglieri nell’imminente Stagione

2017/18.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta