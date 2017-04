FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 86 del 10.04.2017

FEMI-CZ RRD: AL VIA LA PREVENDITA IN VISTA DEL MATCH CON LE FIAMME ORO

*Sabato **15 aprile* allo Stadio “Mario Battaglini” andrà in scena, con

*fischio d’inizio****alle ore 16*, il match tra la *FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta e **le Fiamme Oro Rugby*, valido per la diciassettesima giornata

del Campionato Italiano d’Eccellenza.

I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili in

prevendita al Caffè Molinari in Piazza Vittorio Emanuele II e alla

Segreteria di Viale Alfieri (aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,

sabato mattina dalle 10 alle 12).

*Anche in occasione della partita di sabato sarà attiva

***BersagliottoLand***, l’area gioco dello Stadio Battaglini dedicata ai

bambini (dai 4 anni in su) che accompagnano i genitori alle partite dei

rossoblù. La partecipazione a BersagliottoLand è riservata

esclusivamente ai bimbi di genitori in possesso dell’abbonamento

rossoblù o che acquistano un biglietto come spettatori della partita. Il

servizio è gratuito, eventuali donazioni volontarie saranno devolute

interamente a Faedesfa Onlus per sostenere le attività

dell’Associazione. **BersagliottoLand aprirà alle ore 15:30, mezzora

prima del fischio d’inizio del match.*

