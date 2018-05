FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 132 del 02.05.2018

FEMI-CZ RRD: AL VIA LA PREVENDITA PER LA SEMIFINALE DI RITORNO A CALVISANO

Da questo pomeriggio alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta sarà

possibile acquistare in prevendita i biglietti per la Semifinale di

ritorno tra il Patarò Rugby Calvisano e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta in

programma a Calvisano domenica 6 maggio.

Questi i prezzi dei biglietti:

INTERO UNICO *20 Euro*

RIDOTTO 14-17 ANNI *10****Euro*

*I biglietti per la partita, fino ad esaurimento, saranno in vendita da

oggi pomeriggio a venerdì sera **nei nuovi uffici

della**Segreteria**dello Stadio, **in viale della Costituzione **sotto

la tribuna Est “Quaglio”*, aperta neiseguenti giorni ed orari:

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO → Dalle 16 alle 19

GIOVEDÌ 3 MAGGIO → Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

VENERDÌ 4 MAGGIO → Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

I biglietti si potranno comunque acquistare anche il giorno della

Semifinale al “Pata Stadium” di Calvisano.

