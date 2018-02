FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 93del 19.02.2018

FEMI-CZ RRD: ALTRA DOMENICA PROFICUA PER IL TEAM LADIES ROSSOBLÙ

Giornata impegnativa quella di ieri per il Team Ladies della Rugby

Rovigo Delta, impegnato contemporaneamente su due fronti.

La squadra Under 16 ha partecipato al concentramento di Montebelluna,

inserita nel girone 3 ha affrontato le franchigie Portogruaro/Rugby

Sile, Benetton Treviso/Montebelluna e Valsugana “B”, uscendo a testa

alta dopo aver giocato ottimi incontri. Purtroppo questa volta è mancato

solo l’appuntamento con la vittoria ma le ragazze di Alessandro

Trivellato e Giovanni Previato hanno saputo comunque imporre il loro

gioco in molte fasi, segnando un discreto numero di mete in tutti gli

incontri edimostrando grandissimi progressi.

Sempre nel torneo di Montebelluna ma nella categoria U14 ha giocato,

aggregata al C’è l’Este Rugby, Giulia Quaglio, l’atleta rossoblù più

giovane già al secondo appuntamento con la Coppa Italia e che, come la

scorsa volta, ha ricevuto i complimenti dei tecnici del C’è l’Este Rugby

per il suo impegno e per la sua bravura.

Buonala prestazione anche di /Elena Maria De Giuli /e /Gulia Marzolla/,

le uniche due senior disponibili per il concentramento di Este, che con

la maglia della franchigia PolesEuganea sono state protagoniste su un

terreno di gioco molto pesantea causadella pioggia caduta per tutta la

notte e per buona parte della mattinata. Le due rossoblùhanno giocato un

ottimo torneo coronato dalla prima meta in carriera di Giulia Marzolla,

che ha contribuito alla bella vittoria ottenuta contro il Rugby Venezia

Lido.

—

