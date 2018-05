FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 136 del 09.05.2018

FEMI-CZ RRD: ANCORA IN ROSSOBLÙ CHILLON, CIOFFI E MOMBERG

La Rugby Rovigo Delta, in vista della Stagione 2018/19, è lieta di

annunciare il prolungamento dei contratti dei giocatori *Alberto

Chillon*, *Massimo Cioffi* e *Jacques Momberg*.

In rossoblù dalla Stagione 2015/16, *Alberto Chillon *è nato a Padova

nel 1990 ed è cresciuto nelle giovanili del Petrarca per poi approdare

nella prima squadra con cui ha conquistato lo Scudetto nel 2011. Dopo

l’esperienza celtica con le Zebre, arriva a Rovigo dove vince il suo

secondo Titolo italiano il 28 maggio 2016. Vestirà la maglia rossoblù

per la quarta Stagione consecutiva.

“/Sono state Stagioni intense, in cui non sono mancate importanti

soddisfazioni, e sono contento di poter restare a Rovigo per continuare

a lottare per i più alti obiettivi //-/è il commento di Alberto

-//Indossare ancora questa maglia è un onore e ringrazio la Società, lo

staff, i miei compagni ed i tifosi per la fiducia ed il supporto///”./

Classe 1997, attualmente impegnato con gli Azzurri della Nazionale

italiana Seven, *Massimo Cioffi*è cresciuto nellascuola rugbistica di

Benevento per poi approdare alla S.S. Lazio Rugby 1927. Una delle

rivelazioni del Stagione rossoblù, ha meritato fin da subito un posto da

titolare tra le fila dei Bersaglieri diventando anche uno dei beniamini

del pubblico rodigino.

/Afferma Massimo alla firma://“///Sono molto felice di poter continuare

a far parte di questa squadra, che mi sta aiutando a crescere e maturare

professionalmente. A Rovigo ho trovato un ambiente caloroso, merito

anche dei tifosi sempre presenti, e ringrazio il Club per avermi dato

fiducia///”. /

/Capitano del dodicesimo Scudetto rossoblù, classe 1991, il

//tallonatore //sudafricano //*Jacques Momberg*//continuerà la sua

esperienza rodigina //anche nella prossima Stagione. //L’ex Bulls

e//Pumas //è diventato uno dei punti di forza del pack dei Bersaglieri,

trovando in Rovigo la sua seconda casa./

/“///Sono orgoglioso del rinnovo di contratto e di poter continuare a

vestire la maglia rossoblù, che per me è ormai diventata come una

seconda pelle///- afferma Jacques – //Ringrazio la Società e lo staff

tecnico per questa nuova opportunità, anche per la prossima Stagione i

nostri obiettivi saranno alti e per raggiungergli mi impegnerò al

massimo dentro e fuori dal campo. Un doveroso ringraziamento va anche ai

nostri stupendi tifosi che ci sostengono sempre in ogni momento//”./

/

/

