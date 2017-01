FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 56 del 19.01.2017

FEMI-CZ RRD: ANTICIPATE LE DATE DEL GIRONE DI RITORNO DEL CAMPIONATO

La Federazione Italiana Rugby ha modificato le date del girone di

ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza, come spiegato nel

comunicato ufficiale, “in virtù della qualificazione alla finale della

Qualification Cup raggiunta dalla società Mogliano Rugby, programmata

dall’EPCR nel weekend del 13 maggio 2017”.

Sarà quindi anticipata a sabato 18 febbraio l’undicesima giornata, che

vedrà la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affrontare in trasferta il Lafert

San Donà, e l’atteso derby con il Petrarca Padova verrà giocato al

“Battaglini” sabato 4 marzo. La settimana successiva i Bersaglieri

saranno impegnati sul campo del Patarò Calvisano, sabato 18 marzo

accoglieranno invece a Rovigo la S.S. Lazio 1927 e il 25 marzo

sfideranno in trasferta il Sitav Rugby Lyons. Dopo una pausa di una

settimana, i rossoblù torneranno al “Battaglini” sabato 8 aprile per la

gara con il Mogliano Rugby e quello successivo per affrontare le Fiamme

Oro. L’ultima giornata della regular season, con i Bersaglieri impegnati

a Viadana, si giocherà sabato 29 aprile.

Infine, la semifinale d’andata verrà anticipata al weekend del 6 maggio

mentre rimangono invariate le date della semifinale di ritorno (20/21

maggio) e della Finale (27 maggio).

*/GIORNATA 11/*

*//**/Sabato 18 febbraio/*

Lafert San Donà vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

GIORNATA 12

Sabato 4 marzo

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Petrarca Padova

GIORNATA 13

Sabato 11 marzo

Patarò Calvisano vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

GIORNATA 14

Sabato 18 marzo

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs S.S. Lazio 1927

GIORNATA 15

Sabato 25 marzo

Sitav Rugby Lyons vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

GIORNATA 16

Sabato 8 aprile

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Mogliano Rugby

GIORNATA 17

Sabato 15 aprile

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Fiamme Oro Rugby

GIORNATA 18

Sabato 29 aprile

Rugby Viadana vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

SEMIFINALE I

6/7 Maggio

SEMIFINALE II

20/21 Maggio

FINALE

27 Maggio

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta