FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 79 del 23.01.2018

FEMI-CZ RRD: ANTONIO ARRIGO SALUTA IL CLUB ROSSOBLÙ

La Rugby Rovigo Delta comunica che il giocatore Antonio Arrigo, per il

proseguo della stagione, non vestirà più i colori rossoblù per motivi

familiari che lo induconoa tornare nella sua città natale.

“Ringrazio la Società che mi dà la possibilità di tornare a Catania dove

potrò stare vicino alla mia famiglia e continuare comunque l’attività

rugbistica in Serie B -sono le parole di congedo di Antonio – Ringrazio

il Club per l’opportunità che mi ha dato in questo anno e mezzo, i

dirigenti,gliallenatori e i miei compagni di squadra, i tifosi che mi

hanno sempre sostenuto. Porterò Rovigosempre nel cuore”.

Ad Antonio, da parte di tutta la Società rossoblù, vanno i migliori

auguri per il suo futuro personale e sportivo.

