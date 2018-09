FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 20 del 14.09.2018

FEMI-CZ RRD: ASM-SET ANCORA AL FIANCO DEI BERSAGLIERI

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare che ASM SET ha rinnovato la partnership come Main Sponsor anche per la Stagione 2018/19.

Il legame tra ASM SET e i colori rossoblù è forte e radicato nel tempo e la società energetica vuole renderlo indissolubile, come ha spiegato il Presidente Cristina Folchini nella conferenza stampa di questa mattina: “La Rugby Rovigo Delta è uno dei pilastri della società rodigina e polesana e ASM SET ha confermato anche per questa stagione l’accordo che ci lega con orgoglio in qualità di main sponsor, facendo un grosso sforzo economico, che nel corso delle ultime stagioni è rimasto invariato, proprio perché crediamo fortemente in questa partnership”.

“ASM SET – ha proseguito il Presidente Folchini – si occupa della commercializzazione di gas metano ed energia elettrica ed è un punto di riferimento in Polesine per questi servizi. Ogni giorno ci impegniamo per fornire un servizio ottimale ai nostri clienti, ma è altrettanto importante fornire risposte al territorio in cui operiamo con la redistribuzione delle risorse. E questo è possibile anche grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale che ci permette di operare attraverso ASM Spa, e all’altro socio Ascopiave”.

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Nicola Azzi, ha espresso “un sentito ringraziamento ad ASM SET, insieme agli altri partner che ci hanno dimostrato la loro fiducia. Quello di ASM SET è sicuramente un sostengo economico importante, ma il rapporto va oltre, visto che ci viene sempre dimostrato anche il pieno sostegno a tutte le iniziative che cerchiamo di organizzare e portare avanti al meglio. Per aumentare ulteriormente la soddisfazione reciproca con i nostri partner stiamo mettendo a punto una serie di attività con il nostro ufficio marketing”.

Anche i giocatori della prima squadra della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, attraverso la voce del pilone Riccardo Brugnara, hanno voluto ringraziare “ASM SET e tutti gli sponsor per il sostegno, da parte nostra cercheremo di ripagare il vostro contributo e tenere alto il nome della società, dando il massimo in campo”.

