FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 153del 07.06.2018

FEMI-CZ RRD: AUTOMASTER ROVIGO RUGBY FESTIVAL, I RINGRAZIAMENTI DEL CLUB

Dopo due giorni di Automaster Rovigo Rugby Festival la Società Rugby

Rovigo Delta ringrazia tutti i tifosi e gli appassionati che hanno reso

possibile la riuscita di questo evento e soprattutto le 1560 persone che

hanno partecipato alla Mischia, rendendo questo tentativo di record un

momento di condivisione e unione senza precedenti.

Il Festival non sarebbe riuscito senza il fondamentale sostegno di tutti

i volontari tra cui i 60 ragazzi del Liceo Scientifico P. Paleocapa e

ArteDanza, i collaboratori, i relatori dei Clinics e coloro che si sono

impegnati nella realizzazione di questo progetto a cui va la stima e il

riconoscimento del Club rossoblù.

Ringraziamo gli sponsor Automaster, FEMI-CZ, CTS, Lanfredini,

Sinigaglia, Risicoltori Polesani, Suriani, Polis Rovigo, Parco Regionale

Delta del Po, Timac Agro, Casetta Rossoblù per l’indispensabile

supporto, così come gli official suppliers Equipe, +Watt, Archimedia,

MondoOvale, RugBirra e i media partners OnRugby.it, therugbychannel.it e

Delta Radio.

Un grazie speciale a tutte le squadre, dalle Under 14 ai Team Pro, che

si sono fatte valere sui campi del Battaglini battendo anche il caldo

afoso dello scorso weekend. Ancora complimenti alla squadra Seven del

Benetton Treviso che ha alzato il trofeo di questa prima edizione del

torneo internazionale Rovigo 7s.

L’Automaster Rovigo Rugby Festival è stato un successo anche a livello

mediatico, con circa 30,000 persone che hanno visualizzato i contenuti

sui social e con più di 3.000 “mi piace” e 200 condivisioni tra

Instagram e Facebook, senza contare i tanti appassionati che hanno

seguito le finali di Rovigo 7s su therugbychannel.it e l’attenzione

della stampa nazionale quale Sport Week e la Gazzetta dello Sport.

Con questa prima edizione dell’Automaster Rovigo Rugby Festival la

Società rossoblù si è messa in gioco per creare qualcosa di unico che

non potrà che migliorare nel secondo appuntamento nel 2019.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano, Agnese Sartori

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta