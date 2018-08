FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 9 del 20.08.2018

FEMI-CZ RRD: “BERSAGLIERI SI NASCE”, AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018/19

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la Campagna

Abbonamenti “Bersaglieri si nasce” della Rugby Rovigo Delta per la

Stagione 2018/19.

Lo slogan “Bersaglieri si nasce” è ben rappresentato dalla grafica della

Campagna Abbonamenti che vede raffigurata, oltre alla crescita ideale

sportiva di un atleta che inizia a muovere i primi passi fino a

raggiungere la prima squadra, l’inserimento di un elemento extra-campo

quale il giovane tifoso che segue i rossoblù con passione e un elemento

femminile**quale il capitano delle Ladies RRD che incarna anche lo

spirito delle numerose tifose della Rugby Rovigo Delta.

“Partendo dal buon risultato della Campagna Abbonamenti dello scorso

anno – ha affermato il Presidente rossoblù *Nicola Azzi* – abbiamo

deciso di riproporre le tipologie di tessera del 2017, mantenendo

invariati anche i prezzi nonostante due partite in più. Le novità di

quest’anno sono i gadget offerti dal nostro sponsor tecnico Kappa, che

metterà a disposizione una coperta, una sciarpa e un berretto, e una

nuova tessera creata in collaborazione con il Rugby Badia”.

Si chiama “Weekend di Passione” l’abbonamento che permetterà ai tifosi

di seguire il sabato le partite della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e la

domenica quelle del Borsari Rugby Badia, come ha spiegato *Massimiliano

Dolcetto*, direttore generale del Club di Serie A: “Questo nuovo

abbonamento rientra appieno nella collaborazione con la Rugby Rovigo

Delta che stiamo portando avanti e che ringraziamo per l’importante

opportunità. Con un’unica soluzione il tifoso potrà seguire,

risparmiando, sia le partite dei rossoblù che quelle dei biancoazzurri,

in un’unione d’intenti che siamo certi sarà apprezzata dai tanti

appassionati della palla ovale polesana”.

“Da questo pomeriggio fino alle 18 di venerdì 24 agosto saranno

disponibili le tessere PLATINUM, che a differenza delle altre

comprendono anche le due prossime partite amichevoli al “Battaglini”: la

prima venerdì alle 19 con le Fiamme Oro Rugby e la seconda sabato 8

settembre alle 19 nel triangolare con Valsugana e Noceto – ha

sottolineato *Andrea Trombini* del gruppo Marketing&Eventi della Rugby

Rovigo Delta – come lo scorso anno l’abbonamento PLATINUM comprende

anche una birra omaggio ad ogni partita di Top12 e Continental Shield,

il parcheggio riservato e una coperta di pile come gadget Kappa. Da

lunedì 27 agosto saranno a disposizione anche tutte le altre tipologie”.

Gli abbonamenti saranno acquistabili *alla Segreteria del “Battaglini”*,

nei nuovi uffici di viale della Costituzione sotto la Tribuna Est

_apert__i__dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 1__8_,

e *nel negozio “Robe di Kappa 91”* in via Cavour. A tutti coloro che

acquisteranno l’abbonamento verrà consegnata anche una Card di Kappa per

poter andare a ritirare il gadget nel negozio di via Cavour e per

ottenere uno speciale sconto del 20% tutta la stagione.

Queste, quindi, le varie tipologie di abbonamento:

*ABBONAMENTO PLATINUM – 145 Euro*

– Disponibile in early booking dal 20 al 24 agosto prima delle 2

amichevoli pre-season

– Tutte le partite (2 amichevoli, 11 Top12, 2 Continental Shield)

– Una birra gratis ad ogni partita di Top12 e Continental Shield

– Parcheggio riservato

– Coperta di pile con chiusura personalizzata Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO GOLD – 100 Euro*

– Disponibile dal 27 agosto

– Tutte le partite di Top12 (11) e Continental Shield (2)

– Sciarpa rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO WEEKEND DI PASSIONE – 130 Euro*

*RUGBY ROVIGO DELTA + RUGBY BADIA*

– Disponibile dal 27 agosto

– Tutte le partite di Top12 (11) e Continental Shield (2) della Rugby

Rovigo Delta

– Tutte le partite di Serie A (9) del Rugby Badia

– Sciarpa rossoblù Kappa + Cuscino Rugby Badia

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO SPECIAL – 90 Euro*

– Disponibile dal 27 agosto

– Tutte le partite di Top12 (11) e Continental Shield (2)

– Dedicato a Posse, Amici di Boara, Borsea Cuore Rossoblù, donne, over

65 anni, aziende partner della RRD e genitori dei bambini tesserati

Monti Junior RRD

– Berretto rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO CLUB – 50 Euro*

– Disponibile dal 27 agosto

– Tutte le partite di Top12 (11) e Continental Shield (2)

– Dedicato a staff e giocatori RRD, Rossoblù Per Sempre, tesserati Rugby

Club polesani (Monti, Badia, Villadose, Frassinelle, Rosolina)

– Berretto rossoblù Kappa

– BersagliottoLand gratuito

*ABBONAMENTO VIP – 250 Euro*

– Disponibile dal 27 agosto

– Posto in tribuna VIP centrale

– Tutte le partite di Top12 (11) e Continental Shield (2)

– Accesso all’area hospitality

– Coperta di pile con chiusura personalizzata Kappa

– Parcheggio riservato

– BersagliottoLand gratuito

Il costo del biglietto per assistere alle partite amichevoli pre-season

allo Stadio “Mario Battaglini” (sarà aperta la sola Tribuna Est

“Quaglio”)è di *5 Euro a partita*, l’ingresso è gratuito per i minori di

18 anni.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta