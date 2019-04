FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 118 del 15.04.2019

FEMI-CZ RRD: BIGLIETTI PER LA FINALE DI CONTINENTAL SHIELD AL BATTAGLINI

In vista della Finale di Continental Shield tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Kawasaki Robot Calvisano, in programma sabato 20 aprile alle ore 15 allo Stadio “Mario Battaglini”, si ricorda a tutti i tifosi che la partita non rientra tra quelle in abbonamento.

È necessario quindi per tutti munirsi del biglietto per assistere alla sfida, acquistabile alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta in viale della Costituzione (sotto la Tribuna Est) aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

La vendita dei biglietti sarà attiva anche sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12, nel pomeriggio i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 14.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 25€ (è compreso l’accesso alla Lounge Hospitality)

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE E OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 ANNI gratis

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.