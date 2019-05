FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 130 del 06.05.2019

FEMI-CZ RRD: BIGLIETTI PER LA SEMIFINALE DI RITORNO AL “BATTAGLINI”

Domenica 12 maggio 2019, alle ore 16:30, andrà in scena allo Stadio “Mario Battaglini” la Semifinale di ritorno del Peroni TOP12 tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Rugby.

In vista della partita alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale della Costituzione, sotto la tribuna Est “Quaglio”) saranno disponibili da oggi pomeriggio, lunedì 6 maggio, i biglietti in prevendita.

La Segreteria sarà aperta nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, da domani anche la mattina dalle ore 10 alle ore 12. La prevendita terminerà sabato mattina alle ore 12. Domenica i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 15.

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

Si ricorda che la Segreteria è sprovvista di POS, perciò si accettano pagamenti solo in contanti.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 40€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality e parcheggio riservato)

INTERO UNICO 20€

RIDOTTO RAGAZZI/E 16-17 ANNI 5€

UNDER 16 ANNI Gratis con ritiro obbligatorio di apposito ticket

Il Presidente invita i tifosi alla massima partecipazione precisando che il prezzo dei biglietti è lo stesso degli anni precedenti e che l’incasso, probabilmente, è l’ultimo per quest’anno ad aiutare la Società, ringraziando anticipatamente.