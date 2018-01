FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 84 del 29.01.2018

FEMI-CZ RRD: BUON ESORDIO PER IL TEAM LADIES ROSSOBLÙ IN COPPA ITALIA

È iniziata nei migliori dei modi la Stagione del Team Ladies della Rugby

Rovigo Delta che ieri a Villorba ha esordito in Coppa Italia.

Le atlete rossoblù hanno ben figurato di fronte a squadre già esperte e

rodate, riuscendo anche a vincere la prima partita contro la franchigia

Montebelluna-Vicenza: dopo un incontro duro ed equilibrato, conclusosi

con 4 mete per parte, le rodigine hanno messo tra i pali 3 calci di

trasformazione su 4 portando il punteggio sul 26-20 e centrando così la

prima storica vittoria.

Troppo forti ed esperte, per le attuali potenzialità delle rossoblù, la

franchigia Portogruaro-Rugby Sile e l’RC Monfalcone, ma le Ladies

rossoblù hanno dimostrato comunque carattere combattivo e non hanno mai

mollato.

Impresa sfiorata con la squadra B del Valsugana Padova nell’ultimo match

in programma: le baby VasluGirls hanno vinto di misura per 15-10 grazie

ad una meta realizzata proprio allo scadere del secondo tempo, dopo un

incontro giocato alla pari, molto spettacolare e che ha visto le

rossoblù dominare in diverse fasi del gioco.

Questi i risultati dei match disputati:

MONTEBELLUNA/VICENZA v RUGBY ROVIGO DELTA *20 – 26*

PORTOGRUARO/RUGBY SILE v RUGBY ROVIGO DELTA *40 – 0 *

RC MONFALCONE v RUGBY ROVIGO DELTA *40 – 0 *

VALSUGANA B v RUGBY ROVIGO DELTA *15 – 10*

/*Le Ladies scese in campo*//: Baccaglini, Bacchiega, Belloni (cap),

Bregolin, Cavicchio, Cuccato, Moda, Pitrolo, Sartori, Sokolyan, Visentin

e Zampollo./

