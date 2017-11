FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 47 del 05.11.2017

FEMI-CZ RRD: CADETTA DEVASTANTE, GIORNATA NO PER LE UNDER 18

Quarta giornata di Campionato per l’*Under 18 Elite* che in trasferta

perde contro Valsugana per 38-7. Giornata negativa per i giovani

rossoblù che di fronte ad un forte Valsugana non sono mai riusciti ad

esprimere il loro gioco. Un primo tempo dove il Rovigo mantiene un buon

possesso di palla ma commette tanti errori e viene sovrastato nelle fasi

statiche da un avversario ben organizzato. Rovigo non riesce mai a

concretizzare a differenza del Valsugana che vola in meta ben 4 volte.

Tempo parziale di 28-0. Nel secondo tempo l’avversario controlla la

partita e concede una sola meta ai baby Bersaglieri.

*Marcatori*: Teneggi

*Trasformazioni*: Borin*

Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Ceglia, Moscardi, Zeggio, Milan,

Borin, Visentin A., Carretta, Lugato, Roncon, Visentin G., Parolo,

Bellettato, Tellarini, Vecchini, Scarparo, Vanzan, Rubello, Biondi A.,

Bordin, Marra.

Il Derby del girone 3 tra le *Under 18 Sperimentale* del Rovigo e del

Petrarca si è disputato oggi a Villadose. Partita dal doppio volto, con

un primo tempo dove è Rovigo a dominare l’avversario con aggressività e

ritmo ma raccogliendo solo 3 punti e subendo una meta allo scadere per

ingenuità. Tempo parziale 3-5. Durante il secondo tempo è invece

Petrarca a dominare mentre i giovani rossoblù si demoralizzano e non

riescono a reagire perdendo così la partita per 3-34.

*Calcio piazzato*: Ratto (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Quadri, Mazzetto, Marzolla, Pavan, Biondi R.,

Jourcin, Ratto, Gallimberti, Mhetli, Mattetti, Manfrinato, Quaglio,

Bragante, Tamassia, Paparella, Napoli, Boccato, Belluco, Nasonio,

Libanore, Dainese, Zanovello.

Continua la cavalcata vittoriosa della *Cadetta* che oggi si è

dimostrata devastante contro Lagaria Rugby Rovereto vincendo per 57-3.

Nonostante i numerosi infortunati i giovani rossoblù riescono a portare

a casa la vittoria. Grande dimostrazione della squadra che durante il

primo tempo schiaccia l’ovale oltre la linea ben 5 volte, guadagnandosi

già il punto del bonus. Nel secondo tempo i baby Bersaglieri volano in

meta altre 4 volte. Durante la partita si è visto un buon gioco alla

mano e mete di buona fattura.

*Marcatori*: Pasini (1), Vignato (1), Magagnini (1), Parolo (2), Merlo

(2), Siviero (1), Farinatti (1).

*Trasformazioni*: Vegro (5), Pasini (1)*

Rossoblù scesi in campo*: Nicoli, Parolo, Magagnini, Siviero, Farinatti,

Pasini, Vegro, Tenani, Martino, Baldo, Erhabor, Bolognesi, Merlo,

Giagnoni, Vignato. A disposizione: Sagins, Falletti, Chinedozi.

