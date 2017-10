FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 29 del 08.10.2017

FEMI-CZ RRD: CADETTA TRAVOLGENTE, BATTUTO IL RUGBY PIAZZOLA 76-3

La squadra Cadetta della Rugby Rovigo Delta travolge in trasferta il

Rugby Piazzola nella seconda giornata di Campionato di Serie C2,

vincendo per 76-3. Fin dai primi minuti di gioco vi è stata la

superiorità da parte dei giovani rossoblù, che ha portato già al 10’

Pomaro in meta. Subito dopo a segnare è Magagnini con trasformazione di

Pasini, mentre al 28’ è Ceglia a schiacciare l’ovale oltre la linea.

Infine sono Siviero e Visentin ha segnare le ultime mete nei minuti

finali del primo tempo, entrambe trasformate da Vegro.

Si è visto un buon gioco tecnico e strategico dei rossoblù che è

continuato per tutto il match, infatti nel secondo tempo altre sette

mete sono state segnate da Ceglia due volte, Vegro, Pomaro, Magnagnini,

Giagnoni e Merlo. Cinque di queste sono state trasformate da Vegro.

Durante il match si è vista un’evidente crescita nella predisposizione

del gioco e della squadra, segno che il cammino intrapreso dai ragazzi

di coach Ravanelli è quello giusto.

/*Marcatori: p.t.*/ 10’ m. Pomaro, 13’ m. Magagnini tr. Pasini, 28’ m.

Ceglia, 37’ m. Siviero tr. Vegro, 40’ m. Visentin tr. Vegro;

/*s*//*.t.*/ 42’ m. Ceglia, 46’ m. Vegro, 55’ m. Pomaro tr Vegro, 59’

m.Magagnini tr. Vegro, 67’ m. Ceglia tr. Vegro, 71’ m. Giagnoni tr.

Vegro, 76’ m. Merlo tr. Vegro.

*Formazione rossoblù di partenza*: Manuel Vegro, Damiano Ceglia, Diego

Magagnini, Johnny Parolo, Stefano Siviero, Daniel Pasini, Andrea

Visentin, Andrea Tenani, Andrea Martino, Nicholas Falletti (cap.),

Nicola Pomaro, Amien Erhabor, Mattia Merlo, Lorenzo Giagnoni, Vladislavs

Sagins. A disposizione: Cesare Baldo, Giovanni Vignato, Nico Nicoli,

Leonardo Farinatti. /*Allenatore*/: Graziano Ravanelli /*Preparatore

atletico*/: Andrea Sivieri /*Accompagnatore*/: Giancarlo Falletti

