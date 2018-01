FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 77 del 20.01.2018

FEMI-CZ RRD: CINQUE ATLETE DEL TEAM LADIES SELEZIONATE TRA LE MIGLIORI

U16 DEL VENETO

Cinque atlete del Team Ladies della Rugby Rovigo Delta sono state

convocate per un allenamento della selezione veneta Under 16 femminile,

in programma mercoledì 24 gennaio agli impianti sportivi “La Ghirada” di

Treviso.

Al termine della preparazione, che vedrà in campo alcune delle migliori

giocatrici Under 16 del Veneto, il tecnico referente del settore

femminile del Comitato Regionale Veneto –F.I.R., Aldo Aceto, selezionerà

le atlete che parteciperanno prossimamente ad una tournée a Tolosa in

Francia.

In bocca al lupo, quindi, alle rossoblù *A*/*nna Bachiega*/, /*Gaia

Belloni*//(capitano del Team Ladies RRD)/, /*Elena Maria De Giuli*/,

/*Agnese Sartori*///e /*Alessia Viale*//per questa importante opportunità!/

La squadra femminile della Rugby Rovigo Delta farà il suo debutto

ufficiale in Coppa Italia domenica 28 gennaio a Villorba.

