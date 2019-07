FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2019/20

Comunicato stampa n. 05 del 16.07.2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO STAMPA RUGBY FEMMINILE

In riferimento alla comunicazione pervenuta nei giorni scorsi alla società FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta da parte della New Ascaro Rovigo e riportata dagli organi di stampa, il Presidente Francesco Zambelli, tornato in carica il 4 dicembre u.s., fa presente che non era stato coinvolto direttamente o indirettamente in merito alle problematiche relative all'attività della New Ascaro Rovigo. Altresì non era a conoscenza delle attese della stessa New Ascaro Rovigo emerse dai contatti con i precedenti interlocutori.

Se non vi è stata una risposta immediata alla lettera del Presidente Raffello Franco datata 4 luglio 2019, ciò è dovuto al fatto che in questi giorni la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è impegnata su diversi fronti primo fra essi la definizione con l'Amministrazione Comunale del comodato d'uso dello stadio M. Battaglini. Il Presidente Francesco Zambelli si riserva di dare una risposta alla New Ascaro Rovigo quando saranno chiare le modalità della disponibilità degli impianti dello stadio anche per lo svolgimento dell'attività giovanile e femminile.

Nel contempo il Presidente della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si rende disponibile a incontrare il Presidente Raffaello Franco al fine di conoscere l'attuale situazione della New Ascaro Rovigo auspicando che possa essere ripresa una collaborazione che favorisca l'attività del rugby femminile a Rovigo in una prospettiva di crescita e sviluppo dell'intero movimento rugbystico rodigino.