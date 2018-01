FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 74 del 17.01.2018

FEMI-CZ RRD: CONFERMATE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE ZAMBELLI, SUO

SUCCESSORE NICOLA AZZI

Nella seduta del Consiglio d’Amministrazione della Rugby Rovigo Delta,

riunitosi nella serata di ieri e in cui erano presenti otto Consiglieri

su nove (un assente giustificato), il Presidente comm. Francesco

Zambelli ha confermato le sue dimissioni, che sono state accettate.

Nella stessa seduta è stato nominato Presidente l’arch. Nicola Azzi, il

quale ha accettato e ringraziato per la fiducia. Il Presidente uscente

comm. Francesco Zambelli rimane comunque nel C.d.A. al fine di

assistere, per quanto possibile, la Stagione in corso.

