FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 36 del 20.10.2017

FEMI-CZ RRD: CONTINENTAL SHIELD, I BERSAGLIERI PER IL PRIMO DERBY DI

STAGIONE CON IL PETRARCA

Il primo derby tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova è alle

porte, domani rossoblù e tuttineri si affronteranno allo Stadio

“Plebiscito” nella seconda giornata di European Continental Shield.

Fischio d’inizio fissato per le ore 15, a dirigere il match sarà il

georgiano Shota Tevzadze coadiuvato dai connazionali Tornike

Gvirjishvili e Sulkhan Chikhladze; quarto e quinto uomo saranno

rispettivamente Andrea Spadoni e Luca Girardi.

“Domani giochiamo il primo derby della Stagione, una partita che porta

con sé una lunga storia e una gloriosa tradizione – afferma l’head coach

rossoblù *Joe McDonnell* – Sarà importante iniziare subito, dal primo

minuto, con la giusta concentrazione e prestando attenzione ai dettagli

poiché la disciplina sarà fondamentale al fine di mettere pressione

sugli avversari e per convertire tale pressione a nostro favore. Questa

settimana è stata intensa, l’infortunio di Ruffolo e la defezione di

Momberg (ha subìto una contusione alla spalla che richiede qualche

giorno di stop) sono stati duri colpi ma, nonostante ciò, il morale dei

ragazzi è alto e si avverte quell’elettricità nell’aria che accompagna

ogni partita con il Petrarca. Avremo in campo una terza linea di

rodigini che, oltre a trasmettere lo spirito ‘da derby’ ai loro compagni

di squadra, daranno valore aggiunto alla nostra difesa. Sarà Ferro a

vestire i gradi di capitano e ne sono felice perché in questi mesi ha

lavorato duramente, dimostrando maturità, e sono sicuro che saprà

guidare la squadra in questa battaglia. La leadership della prima linea

è affidata a Brugnara, che da inizio stagione ha giocato tutte le

partite dall’inizio alla fine, con a fianco Cadorini e D’Amico entrambi

in ottima forma. Nelle linee arretrate Odiete è chiamato al ruolo di

vice-capitano, la sua esperienza non può che essere uno stimolo per i

compagni di squadra più giovani. Anche in panchina abbiamo giocatori di

esperienza e impatto, come Parker e Zanini, e finalmente rientra Balboni

dopo uno stop di diverse settimane. Il derby è il derby, il risultato

non è mai scontato ma domani andremo a Padova per vincerlo”.

Questo il XV dei Bersaglieri per la sfida europea: Robertson-Weepu;

Cioffi, Majstorovic, Modena, Odiete; Mantelli, Loro; Ferro (cap.),

Lubian, De Marchi; Boggiani, Ortis; D’Amico, Cadorini, Brugnara. A

disposizione: Cincotto, Balboni, Pavesi, Parker, Zanini, Pasini, Biffi,

Barani.

