FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 60 del 08.12.2017

FEMI-CZ RRD: CONTINENTAL SHIELD, IL XV ROSSOBLÙ PER LA SFIDA CON I

PORTOGHESI

Domani va in scena allo Stadio “Mario Battaglini” la terza giornata

della European Continental Shield, che vedrà la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta affrontare i portoghesi del Centro Desportivo e Universitario de

Lisboa. Il kick-off è fissato alle ore 15, a dirigere il match sarà lo

scozzese Ben Blain coadiuvato dai connazionali Finlay Brown e Ross Mabon.

Alla vigilia della partita, *l’head coach rossoblù Joe McDonnell*

afferma: “Questo match è molto importante, perché in caso di vittoria

avremo una concreta chance di accedere alle fasi di play-off della

competizione europea. A parte l’inserimento di Biffi al posto di Barion,

colpito duro nel match a Firenze, la formazione di partenza non prevede

cambiamenti rispetto alla scorsa settimana poiché vogliamo dare

continuità alla performance vista nel primo tempo con i Medicei, al fine

di affrontare con la giusta competitività la sfida di domani e anche le

prossime due importanti partite con Calvisano e Petrarca. A disposizione

tornano Muccignat, Davies e i recuperati dall’infortunio Pavesi e

Robertson-Weepu. I portoghesi hanno vinto contro Viadana e sicuramente

faranno di tutto per portare a casa un’altra vittoria, per questo sarà

importante rimanere concentrati per tutti gli 80 minuti. Di partita in

partita stiamo crescendo, capitan Ferro sta dimostrando sempre di più di

essere un vero leader e l’ottimo lavoro che Umberto Casellato sta

facendo con i trequarti sta dando i suoi frutti ed è evidente da come

questo reparto ha giocato le ultime partite, in particolare a Firenze in

cui tre mete su quattro sono state segnate dalla linea arretrata:

dobbiamo continuare su questa strada”.

Questi i rossoblù che scenderanno in campo domani: Odiete; Biffi,

Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.),

Lubian, De Marchi, Parker, Ortis; D’Amico, Momberg, Brugnara. A

disposizione: Cadorini, Pavesi, Muccignat, Boggiani, Venco, Loro,

Robertson-Weepu, Davies.

