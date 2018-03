FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 109 del 26.03.2018

FEMI-CZ RRD: CONTINUA LA CORSA POSITIVA DELL’UNDER 18 ELITE, CADETTA KO

E BUONI SPUNTI DALLE LADIES

Bella partita quella di ieri dell’*Under 18 Elite* che vince in

trasferta contro i pari età del Rugby Tarvisium, riuscendo ad ottenere

il punto del bonus già nel primo tempo, realizzando 5 mete. Nel secondo

tempo i giovani rossoblù, pur concedendo qualcosa all’avversario,

riescono ad andare oltre la linea di meta altre 5 volte, concludendo

così la partita sul 22-62. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo per

quanto dimostrato in campo dai loro ragazzi, prestazione che lascia ben

sperare per il prosieguo della corsa ai play-off.

Un grosso in bocca al lupo ai due giovani rossoblù Matteo Moscardi e

Luca Borin che da lunedì 26 marzo inizieranno il ritiro con la Nazionale

Under 18 per partecipare all’International Series in Galles. La squadra

affronterà i pari età di Galles, Inghilterra e Irlanda.

*Mete*: Ceglia, Moscardi (4), Mattetti, Modena, Carretta, Garbo, Lugato

*T**rasformazioni*: Borin (2), Visentin (4)*

Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Bordin, Moscardi, Modena, Ceglia,

Borin, Visentin A., Carretta, Lugato, Mattetti, Rubello, Parolo,

Scarparo, Vanzan, Bellettato, Tellarini, Costantini, Biondi A., Quadri,

Marzolla, Garbo, Tamassia, Mazzetto, Biondi R.

L’*Under 18 Sperimentale* ha invece dovueto rinunciare alla partita

contro l’Alto Vicentino, programmata al Battaglini per sabato 24 marzo,

a causa delle numerose indisponibilità tra le fila rossoblù.

Altra partita difficile per la *squadra Cadetta* che in casa del Rugby

Frasinelle perde per 17-20. I giovani Bersaglieri non riescono a

concretizzare il lavoro svolto in campo: nonostante la superiorità

tecnica, è mancata la lucidità per segnare punti sul tabellone. I

giovani rossoblù durante la partita riescono ad andare in meta tre volte

con Marra, Gasparetto e Tenani. Un certo rammarico nello staff tecnico

che non ha visto applicati gli schemi provati in allenamento. In alcune

fasi della partita vi è stata poca intensità ed attenzione ed inoltre si

è raramente vista quella grinta che in uno sport come il rugby non deve

mancare. Nelle prossime settimane la squadra dovrà lavorare per un buon

prosieguo del Campionato in vista del play-off.

*Mete*: Marra, Gasparetto, Tenani

*T**rasformazioni*: Vegro (1)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Parolo, Magagnini, Siviero, Nicoli,

Pasini, Vegro, Gasparetto, Chimera, Falletti, Vianello, Bolognesi,

Sagins, Tenani, Merlo. A disposizione: Vignato, Giagnoni, Politi,

Martino, Farinatti, Erhabor.

Domenica positiva per il *Team Ladies* della Rugby Rovigo Delta,

impegnata nella tappa di Coppa Italia a Villorba con la squadra Under

16. Inserite nel nel girone 2 del raggruppamento “B” con Villorba “B” e

la franchigia Alpago/Oderzo, nonostante le due sconfitte le ragazze

rossoblù hanno condotto due partite ben giocate e dimostrando notevoli

miglioramenti sotto tutti gli aspetti del gioco. Sconfitta di misura

anche nella finalina 5°-6° con la seconda squadra del Valsugana. Il

match è stato molto equilibrato e ben interpretato dalle Ladies

rodigine. Evidenti gli enormi progressi fatti dalle ragazze rossoblù che

ad ogni tappa della Coppa Italia mettono in campo miglioramenti negli

skills di base, ma anche nella struttura del gioco di squadra, nella

tattica e nella gestione della partita. Il Prossimo appuntamento con la

Coppa Italia Under 16 è programmato per domenica 15 Aprile a Treviso.

