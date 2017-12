FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 62 del 10.12.2017

FEMI-CZ RRD: CONTINUA LA MARCIA VITTORIOSA DI CADETTA E UNDER 18

Sabato pomeriggio l’*Under 18 Elite* ha incontrato al Battaglini la

squadra del Mogliano, terzo in classifica ad un solo punto di distacco

dai giovani rossoblù. La partita si apre con i padroni di casa che fanno

il gioco, ma i primi punti gli segna Mogliano con un calcio piazzato.

Subito dopo i baby Bersaglieri concretizzano il loro gioco con due mete

di buona fattura. Qualche errore di disciplina tiene in corsa il

Mogliano che non sbaglia i calci concessi, chiudendo il primo tempo sul

12-9. Nella ripresa i giovani rossoblù vanno a segno altre due volte,

permettendo ben poco al Mogliano. Nell’ultimo quarto però Rovigo

commette qualche errore ed è l’avversario a segnare una meta proprio in

mezzo ai pali, rientrando così in partita. Il match finisce sul 22-16

per i baby Bersaglieri che conquistano anche il punto del bonus.

Soddisfatti i tecnici Tellarini, Romeo e Boarato per la prestazione

soprattutto in difesa della squadra, bisognerà riuscire a concretizzare

di più in attacco. Ora si dovrà lavorare bene in vista di un altro big

match domenica prossima in trasferta con il Benetton, per concludere

positivamente il girone d’andata del Campionato.

*M**ete*: Bordin, Bellettato, Tellarini, Lugato

*Trasformazioni*: Visentin (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Bordin, Zeggio, Moscardi, Modena, Ceglia,

Jourcin, Visentin A., Chiarello, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Vecchini, Tellarini, Bellettato, Scarparo, Vanzan, Mattetti, Biondi A.,

Quadri, Milan, Biondi R.

Altro week-end vincente per la *Cadetta *che al Battaglini contro Rugby

Scaligera Valeggio porta a casa la vittoria per 64-12. Vittoria che

serviva per la certezza del passaggio alla seconda fase ed è arrivata

nel migliore dei modi. Durante tutta la partita è sempre Rovigo a

dominare, concedendo all’avversario ben poco. Il punteggio non è mai

stato messo in discussione e anche in questo caso le mete si sono

dimostrate di buona fattura. Ora si attende la seconda fase del Campionato.

*Mete*: Pasini Davide, Pasini Daniel (2), Arrigo, Merlo, Erhabor,

Vignato, Tenani, Vegro (2) *Trasformazioni*: Vegro (3), Pasini Davide

(2), Pasini Daniel (2)

*Rossoblù scesi in campo*: Marra, Arrigo, Pasini Davide, Siviero,

Parolo, Pasini Daniel, Vegro, Martino, Tenani, Falletti, Bolognesi,

Erhabor, Pomaro, Giagnoni, Merlo. A disposizione: Vignato, Sagins,

Manfrinato, Farinatti, Tosato, Magagnini.

