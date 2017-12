DICHIARAZIONI:

“Abbiamo iniziato bene la partita – ha affermato alla fine del match

*l’head coach rossoblù Joe McDonnell* – Abbiamo iniziato forte e anche

se siamo un po’ calati nel secondo tempo, sono molto positivo e non

posso che dirmi soddisfatto del risultato. Ho voluto dare una

possibilità a tutta la panchina, anche per far respirare i giocatori che

hanno sulle gambe più minutaggio visto che la prossima settimana con

Calvisano non sarà facile, e senza dimenticare che la partita successiva

sarà il derby in casa con il Petrarca. I ragazzi hanno confidenza e

scendono in campo con la giusta mentalità, la squadra sta crescendo di

partita in partita e i risultati si vedono. Ancora una volta abbiamo

fatto una grande partita con il pack ma ho visto molte buone cose anche

dai trequarti. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, finiremo il 2017 con

due partite molto toste e mi aspetto delle performance di livello”.

/In allegato alcune foto del match./

