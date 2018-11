FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 54 del 21.11.2018

FEMI-CZ RRD: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL CDA

Il Consigliere avv. Federico Cogo questa mattina ha inviato ai Soci della Rugby Rovigo Delta la lettera di convocazione per l'Assemblea Ordinaria che si terrà, in prima convocazione, il giorno lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 23:30 presso la Club House in via della Costituzione 51 a Rovigo ed in seconda convocazione, nel medesimo luogo, il giorno martedì 4 dicembre 2018 alle ore 19:30 per la nomina dei Consiglieri d’Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale della Società.