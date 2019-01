FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 69 del 09.01.2019

FEMI-CZ RRD: COPPA EUROPA ALL’ARGOS ARENA, TUTTE LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

Sabato 12 gennaio 2019 la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sarà impegnata contro l’Argos Petrarca Rugby per il quinto round di Continental Shield.

La partita, con fischio d’inizio alle ore 15, si giocherà all’Argos Arena presso gli Impianti “Memo Geremia” in via Gozzano a Padova.

Alla Segreteria del Petrarca, in via Gozzano, domani giovedì 10 gennaio e venerdì 11 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per la partita. Sabato la prevendita alla Segreteria sarà dalle ore 10:30 alle ore 12, mentre dalle ore 13 sarà aperta direttamente la biglietteria.

L’Argos Petrarca Rugby comunica inoltre che per questioni legate alle nuove normative sulla sicurezza degli eventi sportivi, anche chi ha diritto all’entrata gratuita (i minori di 14 anni e tutti i giocatori tesserati del Petrarca Rugby) dovrà ritirare un pass presso lo sportello accrediti della biglietteria che sarà aperta sabato dalle 13.

Questi i prezzi dei biglietti:

Intero (uomini dai 18 anni): 12€

Ridotto (donne, ragazzi dai 14 ai 17 anni e studenti dell’Università di Padova): 6€

Si consiglia pertanto ai tifosi rossoblù di premunirsi del biglietto o arrivare anticipatamente vista la limitata capienza dello Stadio.