FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 91del 26.04.2017

FEMI-CZ RRD: DA GIOVEDÌ 27 APRILE AL VIA LA PREVENDITA PER LA SEMIFINALE

AL BATTAGLINI

Domenica 7 maggio, in orario ancora da definire, andràin scena allo

Stadio “Mario Battaglini” la partita di andatadei playoff del Campionato

Italiano d’Eccellenza tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca

Padova.

Grazie ad un accordo tra le due Società, i biglietti del Derby avranno

gli stessi prezzi sia per la semifinale d’andata al “Battaglini” sia per

la gara di ritorno al “Plebiscito”.

_*La prevendita per la partita a Rovigo inizierà *__*domani*__*giovedì

27 aprile*_. I biglietti possono essere acquistati nei consueti punti

vendita: *Caffè Molinari *e*Segreteria**dello Stadio* in viale Alfieri

(aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). La

prevendita sarà eccezionalmente attiva in Viale Alfieri anche *domenica

30 aprile*, in occasione del Torneo “Aldo Milani”, e *sabato 6 maggio*.

Questi i prezzi:

TRIBUNA EST/OVEST INTERO UNICO *20 Euro*

TRIBUNA EST/OVEST RIDOTTO 16-18 ANNI *5 **Euro*

TRIBUNA EST/OVEST RIDOTTO 5-15 ANNI *2 **Euro*

TRIBUNA OVEST VIP *50 Euro*

Per _gli atleti tesserati Monti Rugby Rovigo Junior e Rugby Rovigo

Delta_ l’ingresso sarà gratuito.

*I biglietti riservati ai soci Posse, *_*dal costo *__*scontato

*__*di*__*18 Euro *__*sia per la Tribuna EST che per la Tribuna

OVEST*_*,**saranno acquistabili alla sede del Club **dei tifosi*. Per

informazioni sugli orari di apertura della sede ci si può

rivolgeredirettamente alle Posseinviando una mail

all’indirizzoinfo@posserossoblu.it info@posserossoblu.it>o

*visitando il sito **www.posserossoblu.it **.*

Si ricorda a i tifosi che _qualsiasi tipologia di abbonament__o__della

Stagione 201__6__/1__7__non __è__valid__a_ per le fasi finali del

Campionato. *I tifosi che hanno acquistato l’abbonamento* (anche quello

di mezza stagione) avranno comunque *diritto di prelazione fino a

**martedì 2**maggio*, presentandosi esclusivamente alla biglietteria

dello Stadio muniti della tessera posseduta.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta