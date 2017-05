FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 103 del 12.05.2017

FEMI-CZ RRD: DA LUNEDÌ POMERIGGIO AL VIA LA PREVENDITA PER LA SEMIFINALE

DI RITORNO

_*Dalle ore 15 di lunedì 15 maggio, alla Segreteria di viale Alfieri*_

sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per la Semifinale di

ritorno tra il Petrarca Padova e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta in

programma allo Stadio “Plebiscito” domenica 21 maggio alle ore 17.

I prezzi dei biglietti, come concordato tra le due Società

semifinaliste, sono gli stessi della gara d’andata:

INTERO UNICO *20 Euro*

RIDOTTO RAGAZZI 16-17 ANNI *5 Euro*

RIDOTTO BAMBINI 5-15 ANNI *2 Euro*

Sarà possibile acquistare i biglietti _esclusivamente_ alla Segreteria

dello Stadio “Battaglini”, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,

_fino a __venerdì mattina_.

—

