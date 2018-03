FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 111 del 29.03.2018

FEMI-CZ RRD: DA MARTEDÌ 3 APRILE ATTIVA LA PREVENDITA PER L’ULTIMA

PARTITA DI REGULAR SEASON AL BATTAGLINI

*Sabato **7 aprile,**alle ore 1**6*, allo Stadio “Mario Battaglini”

andrà in scena l’ultima partita casalinga di regular season della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che affronterà la Toscana Aeroporti I Medicei.

Da martedì 3 aprile saranno disponibili i biglietti per assistere alla

partita, acquistabili _al __Caffè Molinari_ di Piazza Vittorio Emanuele

II e _nei nuovi uffici della__Segreteria __rossoblù in viale della

Costituzione, sotto la Tribuna Est_.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Ovest ZONA VIP *25***Euro**

Tribuna Est e Ovest INTERO **12 Euro**

Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA e OVER 65 ANNI **10 Euro**

Tribuna Est e Ovest *UNDER 18 ***Gratis**

*Anche in occasione di questa partita**sarà **attiva

***BersagliottoLand***, l’area gioco dello Stadio Battaglini dedicata ai

bambini che accompagnano i genitori alle partite dei rossoblù. La

partecipazione a BersagliottoLand è riservata esclusivamente ai bimbi di

genitori in possesso dell’abbonamento rossoblù o che acquistano un

biglietto come spettatori della partita. Il servizio è gratuito **per

gli abbonati e ad offerta libera per i possessori del biglietto**,

eventuali donazioni volontarie saranno devolute interamente a Faedesfa

Onlus per sostenere le attività dell’Associazione. **BersagliottoLand

aprirà alle ore 1**5**:30, mezz’ora prima del fischio d’inizio del

match, **e si terrà nella nuova palestra dello Stadio sotto la Tribuna Est.*

*

*

*/L’occasione è gradita per porgervi gli auguri per una felice Pasqua./

*

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta