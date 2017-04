INFO-E-REGOLAMENTO_BersagliottoLand.pdf

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 83 del 05.04.2017

FEMI-CZ RRD: DA SABATO AL BATTAGLINI ATTIVA L’AREA GIOCO “BERSAGLIOTTOLAND”

La Rugby Rovigo Delta e Faedesfa Onlus hanno ideato un entusiasmante

progetto che unisce l’amore per i bambini e la passione per la palla

ovale. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, il Club di viale

Alfieri e l’Associazione di Fratta Polesine daranno vita a

“BersagliottoLand”, un’area gioco dello Stadio Battaglini dedicata ai

bambini che accompagnano i genitori alle partite dei rossoblù.

La partecipazione a BersagliottoLand è riservata esclusivamente ai bimbi

di genitori in possesso dell’abbonamento rossoblù o che acquistano un

biglietto come spettatori della partita in programma. Il servizio è

gratuito, eventuali donazioni volontarie saranno devolute interamente a

Faedesfa Onlus per sostenere le attività dell’Associazione.

A presentare il progetto, questa mattina nella Sala Consiliare del

“Battaglini”, è stato il *dott. Massimo Chiarelli*, neo coordinatoredel

gruppo Marketing della Rugby Rovigo Delta: “BersagliottoLand verrà

inaugurato in occasione della partita tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

e il Mogliano Rugby di sabato 8 aprile e ci accompagnerà fino alla fine

della Stagione, con l’intenzione di sviluppare tale attività anche in

futuro.Mentre i bambini si divertiranno insieme ad educatori

professionisti, i genitori potranno godersi il match dei Bersaglieri.

Questa iniziativa s’inserisce nel progetto voluto dalla Rugby Rovigo

Delta volto a rendere lo Stadio Battaglini sempre più la casa dei tifosi

rossoblù, un luogo adatto anche alle famiglie”.

“Come gruppo marketing rossoblù – continua Massimo Chiarelli – oltre a

BersagliottoLand abbiamo in questi mesi abbiamo messo a punto diverse

iniziative allo scopo di promuovere il rugby locale, quali presenza dei

giocatori nelle scuole e in Pediatria; la prossima settimana una

delegazione di Bersaglieri andrà a fare visita agli ospiti del Centro

Servizi Anziani della Nuova Casa di Cura. Inoltre con alcuni giocatori

abbiamo visitato le aziende di tutti i main sponsor rossoblù e accolto i

nostri sostenitori al Derby con il Petrarca per lo Sponsor Day. Infine,

come segnale di vicinanza e di maggior coinvolgimento, abbiamo

instaurato un rapporto con i Club limitrofi di Villadose, Badia e

Frassinelle dando la possibilità alle loro prime squadre di entrare

gratuitamente alle partite dei Bersaglieri”.

Alla presentazione ufficiale di “BersagliottoLand” erano presenti per

Faedesfa Onlus il presidente Andrea Pezzuolo e uno dei soci, Giancarlo

Zanon.

“Con Bersagliottoland diamo vita a un’iniziativa unica nel suo genere e

pioniera nel mondo della palla ovale. Solo in alcuni club di serie A del

calcio è stata intrapresa una simile esperienza a favore dei bambini” ha

sottolineato *Giancarlo Zanon* presentando l’associazione Faedesfa. Ben

10 i soci che l’associazione benefica metterà a disposizione solo per

l’area gioco al fine di prestare assistenza e garantire il servizio in

massima sicurezza e tranquillità alle famiglie che verranno a vedere le

partite dei Bersaglieri.

“Sono molto soddisfatto di aver creato questo sodalizio con i Campioni

d’Italia – ha dichiarato il presidente di Faedesfa*Andrea Pezzuolo* –

all’inizio doveva essere una semplice collaborazione per la campagna

delle uova pasquali e invece è diventata qualcosa di più”. La “banda

delle magliette verdi” sarà presente, sabato 8 aprile, in occasione del

match casalingo contro il Mogliano Rugby, per l’ultima volta con il

banchetto delle uova pasquali: per acquistare l’uovo, al cioccolato al

latte o fondente, basta una donazione di 6 euro. L’intero ricavato della

campagna 2017 Faedesfa Onlus andrà a favore di Amatrice, una delle città

del Centro Italia colpite dal terremoto.

“Nei cinque anni di storia della nostra associazione abbiamo raccolto e

donato più di 200mila euro. Vogliamo continuare a farlo e siamo certi

che chi ama il rugby, uno sport contraddistinto dai principi di lealtà,

trasparenza e amicizia, sarà in grado di aiutarci e sostenerci

moltissimo” ha concluso Andrea Pezzuolo.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta