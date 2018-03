FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 100 del 15.03.2018

FEMI-CZ RRD: D’AMICO, MANTELLI E PAVESI ANCORA IN ROSSOBLÙ

La Rugby Rovigo Delta, in vista della Stagione 2018/19, è lieta di

annunciare il prolungamento dei contratti dei giocatori *Nicolò

D’Amico*, *Leonardo Mantelli* e *Federico Pavesi* per i prossimi due anni.

Approdato a Rovigo la scorsa estate, *Nicolò D’Amico* ha iniziato la sua

carriera al Porretta Rugby di Bologna per poi accasarsi al Modena e

successivamente al Cus Genova dell’ex rossoblù Stefano Bordon. Tra le

fila liguri il giovane pilone è cresciuto notevolmente e nella Stagione

2016/17 è entrato a far parte del pack del San Donà. Al suo arrivo in

Polesine ha dimostrato tutto il suo valore, meritando fin da subito la

maglia da titolare.

Commenta Nicolò al momento della firma: “/Indossare la maglia rossoblù è

un onore e sono contento di poter proseguire il percorso iniziato

quest’anno: abbiamo uno dei pack più forti del Campionato e vogliamo

continuare su questo trend, lavorando sodo non possiamo che migliorare

ancora di più. Grazie alla Società, allo staff e ai tifosi per la

continua fiducia ed il supporto/”.

Con il suo piede quasi infallibile è uno dei migliori marcatori di

questa stagione: *Leonardo Mantelli*, classe 1996 cresciuto nell’Unione

Rugby Prato Sesto e nell’Accademia “Ivan Francescato”, è entrato a far

parte della Rugby Rovigo Delta nel 2015. Dallo Scudetto vinto con i

rossoblù il suo percorso di crescita è stato notevole, tanto da

guadagnarsi quest’anno la maglia numero 10.

“/Sono felice di poter continuare a vestire la maglia dei Bersaglieri

//- /afferma Leonardo/-//ringrazio gli allenatori //e//il Club per

//l’opportunità e //la fiducia che mi stanno dimostrando. //Il mio

obiettivo per i prossimi anni è quello di continuare a crescere,

//mettendo in campo//tutte le mie capacità e il mio cuore per aiutare la

grande famiglia rossoblù a rimanere sempre ai vertici del rugby

italiano. Ringrazio anche i nostri splendidi tifosi che non ci fanno mai

mancare il loro supporto/”.

/Il pilone //*Federico Pavesi*////è un altro giovane promettente su cui

la Rugby Rovigo Delta ha deciso di puntare anche nelle prossime

Stagioni. /Classe 1996, piemontese, è cresciuto nel vivaio dell’Amatori

Parma, città in cui ha anche frequentato l’Accademia federale. È stato

Nazionale Under 18 e Under 20 ed è entrato a far parte della rosa

rossoblù nella Stagione 2016/17.

/“///Poter restare a Rovigo è una grande opportunità per continuare il

mio percorso di maturazione; ////sono orgoglioso ed emozionato di far

parte di questo gruppo e ringrazio il Club per avermi dato la

possibilità di prolungare questa bellissima esperienza///” //è il

pensiero di Federico./

