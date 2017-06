FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

FEMI-CZ RRD: DEFINITA LA PRIMA SQUADRA 2017/18

La Direzione Sportiva della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha completato e

definito ufficialmente la composizione della prima squadra per la

Stagione 2017/18.

Doverosi i ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro ai giocatori

che non vestiranno più la maglia rossoblù: Stefan *Basson*, Dario

*Bordonaro*, Giacomo *Brancoli*, Gabriele *Cicchinelli*, George *Iacob*,

Giovanni *Lucchin*, Ross *McCann*, Manuel *Panetti*, Peter *Pavanello*,

Luciano *Rodriguez* e Federico *Torres*.

La rosa per l’imminente nuova stagione sarà così composta:

PRIMA LINEA

PILONI

1 *BALBONI Renzo* (confermato)

2 *BRUGNARA Riccardo*(Leicester Tigers)

Nato il 26 dicembre 1993, mantovano, dopo un percorso juniores che lo ha

visto impegnato nelle fila del Viadana Under 20, si è trasferito in

Inghilterra per sottoscrivere un contratto ai Leicester Tigers i quali

per le normative inglesi hanno potuto condividere le sue performance

anche nel Club del Doncaster, accumulando presenze sia nel Championship

Seconda Divisione inglese che nei prestigiosi Tigers dove la presenza di

giocatori di livello internazionale non gli hanno permesso di accedere

in pianta stabile alla prima squadra. Ha comunque maturato diverse

presenze sia in Premiership che nella Anglo Welsh Cup. La voglia di

tornare in Italia è quindi maturata scegliendo Rovigo come piazza ideale

per mostrare le qualità affinate in Inghilterra.

3 *CINCOTTO Andrea *(confermato)

4 *D’AMICO Nicolò*(Lafert San Donà)

Proveniente dalle fila del Reno Bologna, classe 1992, ha proseguito la

sua carriera al Cus Genova trovando fra gli estimatori il rodigino

Stefano Bordon con il quale è cresciuto al punto da essere schierato con

il San Donà nella stagione appena conclusa. Nell’annata appena trascorsa

è stato un punto di riferimento del pack sandonatese come testimoniano

le tante presenze da titolare in un pacchetto di mischia molto

performante. Arriva a Rovigo con eredità illustri nel ruolo di pilone

destro ma deciso a dimostrare tutto il suo valore.

5 *MUCCIGNAT Matteo* (confermato)

6 *PAVESI Federico* (confermato)

TALLONATORI

7 *CADORINI Filippo* (confermato)

8 *MOMBERG Jacques* (confermato)

SECONDA LINEA

9 *BOGGIANI Giuseppe* (confermato)

10 *ORTIS Samuele* (confermato)

11 *PARKER Perry John* (confermato)

TERZA LINEA

12 *DE MARCHI Andrea* (confermato)

13 *FERRO Matteo *(confermato)

14 *LUBIAN Edoardo* (confermato)

15 *RUFFOLO Edoardo* (confermato)

16 *ZANINI Guglielmo*(Benetton Rugby)

Dopo la parentesi di un anno in PRO12 tra le fila del Benetton Treviso,

torna a vestire la maglia rossoblù con cui ha vinto lo Scudetto del 28

maggio 2016. Classe 1992, veneziano, ha fatto una scelta di cuore per

venire a condividere nuovamente lo spirito dei Bersaglieri che tanto lo

ha marcato e fatto crescere nelle stagioni precedenti. Un graditissimo

ritorno.

MEDIANI DI MISCHIA

17 *CHILLON Alberto* (confermato)

18 *LORO Riccardo* (confermato)

19 *PASINI Davide* (confermato)

MEDIANI D’APERTURA

20 *MANTELLI Leonardo* (confermato)

21 *DAVIES Jordan*(Jersey Reds)

Nato il 12 marzo 1990, inglese, nell’ultima stagione ha miliato tra le

fila del Jersey Reds nella Seconda Divisione inglese con la cui squadra

ha sfiorato l’ingresso nei playoff per l’accesso alla Premiership.

Giocatore dotato di un bagaglio difensivo di primissimo livello, grazie

ai suoi trascorsi nella Salford City Reds inSuper League. Oltre alle

qualità difensive è dotato di un piede molto potente e dalla lunga

gittata, che unite ad un’eccellente gioco alla mano ne fa un punto di

riferimento della Rugby Rovigo Delta 2017/18. Giocatore polivalente che

può ricoprire con grande efficacia anche il ruolo di centro.

TRE QUARTI CENTRO

22 *BARANI Ivan*(Cus Genova)

Nato a Piacenza il 1 giugno 1992, con trascorsi giovanili nell’Accademia

F.I.R. e nella rosa dei Crociati Parma, coinvolto nelle sfortunate

vicissitudini del Club emiliano ha deciso di accasarsi al Cus Genova in

Serie A nonostante le ottime qualità fisiche. La chance datagli dalla

Rugby Rovigo Delta gli permetterà di dimostrare un potenziale ancora

inespresso. Entusiasta di vestire i colori rossoblù, non vede l’ora di

iniziare questa nuova avventura.

23 *MAJSTOROVIC Denis* (confermato)

24 *MODENA Francesco* (confermato)

25 *VAN NIEKERK Joe* (confermato)

ALI

26 *ARRIGO Antonio* (confermato)

27 *BARION Guido* (confermato)

28 *BIFFI Giacomo* (confermato)

ESTREMI

29*CIOFFI Massimo*(Lazio Rugby)

Classe 1997, attualmente impegnato con gli Azzurrini ai Mondiali Under

20 in Georgia, proviene dalla prolifica scuola rugbistica di Benevento.

Nell’ultima stagione si è distinto nelle fila laziali diventando da

subito un giocatore perfettamente in linea con il gioco di movimento

praticato dai romani. È stato scelto per le sue eccellenti qualità palla

in mano e per la sua velocità capace di mettere in crisi le difese

avversarie. Potrebbe essere una lieta sorpresa della prossima stagione.

30 *ROBERTSON-WEEPU Josh*(Wellington Academy)

Nato il 6 febbraio 1996 a Wellington, Josh porta un nome importante nel

modo del rugby All Blacks: è infatti nipote di Piri Weepu, mediano di

mischia dei Campioni del Mondo 2011. Giocatore di talento dotato di un

potente gioco al piede e che, grazie alla giovane età e alle solide basi

acquisite presso l’Academy di Wellington, arriva a Rovigo con la voglia

di mettersi al servizio di un gioco veloce e di movimento che è nei

piani della Rugby Rovigo Delta 2017/18.

Dal settore junior della Rugby Rovigo Delta, come successo l’anno

scorso, saranno obiettivo di aggregazione i giocatori *Elia VENCO*

(terza linea) e *Thomas PAROLO* (seconda linea) dell’Under 18 Elite. A

questi potrebbero aggiungersi altri giovani del vivaio interessanti per

i quali il periodo di pre-stagione potrà dare indicazioni più precise

per il loro innesto nella rosa.

L’ultima situazione in attesa di definizione, infine, è quella

riguardante *Keanu APPERLEY* per il quale la Società darà comunicazione

nelle prossime settimane.

Il Direttore Sportivo della Rugby Rovigo Delta *Stefano Bettarello*

dichiara a margine: “Ringrazio di cuore i giocatori che non saranno più

rossoblù nella Stagione entrante. Ritengo che aver raggiunto la Finale

con lo Scudetto cucito al petto meriti il rispetto della Società e dei

tifosi rodigini. I nuovi arrivati dovranno idealmente raccogliere il

testimone di giocatori che hanno onorato la nostra maglia fino

all’ultimo e la cosa sarà possibile grazie all’accoglienza che i

Bersaglieri confermati di certo non faranno mancare, affinché il loro

inserimento si riveli positivo fin da subito. L’obiettivo di questa

Stagione è quello di aver coniugato la composizione di una rosa di

qualità nel rispetto dei margini finanziari stabiliti dalla Società. Per

continuare il percorso al vertice che ha caratterizzato gli ultimi anni

della Rugby Rovigo Delta, sarà richiesto uno sforzo particolare a tutti

coloro che circondano la prima squadra e sentirci tutti uniti

nell’obiettivo di poter dire la nostra anche nella prossima Stagione. Il

lavoro che attende i tecnici sarà duro ma Rovigo li aiuterà affinché i

rossoblù 2017/18 pervengano ai migliori risultati. Desidero ringraziare

in particolar modo il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione per

aver proficuamente dato il loro sostegno nell’allestimento della

squadra. Aspetto i tifosi vicini, come hanno mirabilmente fatto in

occasione della sfortunata Finale di Calvisano. Forza Rugby Rovigo”.

