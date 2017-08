FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 6 del 17.08.2017

FEMI-CZ RRD: DEFINITO LO STAFF DELLE CATEGORIE UNDER 18 E CADETTA

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli,

conseguentemente alla defezione tecnica venutasi a creare nella

categoria under 18 e nella squadra cadetta, causa la sorprendente

rinuncia da parte dei tecnici originariamente chiamati a continuare il

lavoro svolto in precedenza con la Monti Junior comunica il

raggiungimento di un accordo con i signori *Pierpaolo Tellarini*, nel

ruolo di responsabile tecnico della categoria Under 18, nonché

allenatore della squadra Elite, *Antonio Romeo*, allenatore addetto alla

squadra sperimentale, e *Graziano Ravanelli*, allenatore della squadra

Cadetta.

La funzione di preparatore atletico, per ambedue le categorie, sarà

svolta da *Andrea Sivieri*.

La società Rugby Rovigo Delta ringrazia il Presidente e il Tecnico

Regionale del Comitato Regionale Veneto FIR, per l’interessamento e il

prezioso sussidio tecnico accordato affinché le sue attività di settore

possano svolgersi secondo la programmazione già prestabilita,

intervenuta con l’assunzione diretta della gestione delle suddette squadre.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta