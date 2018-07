FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 1del 05.07.2018

FEMI-CZ RRD: DIEGO ANTL, JULIEN NIBERT, GIANMARCO PIVA E ANDREA DE MASI

IN ROSSOBLÙ

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare ufficialmente, per la

Stagione Sportiva 2018/19,gli ingaggi dei giocatori Diego Antl, Julien

Nibert,Gianmarco Piva e Andrea De Masi.

L’argentino *Diego Antl*, classe 1990, 190 centimetri per 98kg, è un

utility back in grado di ricoprire tutti i ruoli dei trequarti. Arrivato

in Italia nel 2010 per giocare in serie A con il Brescia e poi un anno

con il Piacenza, nella stagione 2014/15 ritorna nel Club lombardo

edesordisce nella Nazionale Italiana Sevens ed ha anche preso parte alla

tappa di Mosca del Grand Prix Series 7’s di questo maggio. Nell’ultima

stagione 2017/18 ha militato nella Lazio Rugby 1927.

Dal Rugby Colorno arriva il francese *Julien Nibert*, nato nel 1993,

alto 202 centimetri per 123kg. Nellastagione 2014/15 ha collezionato 5

presenzein EPCR Challenge Cup con lo Stade Francais contro Newport (2),

Newcastle e Bucarest (2). Ha fatto anche da premit player con le Zebre

in Guinnes Pro12 nel 2014/15 nella partita contro il Belfast. Dopo

l’esperienza con lo Stade Francais è approdato al Colorno disputando due

campionati.Julien è una seconda linea, che in caso di occorrenza può

rivestire anche il ruolo di numero 8.

Classe 1999, trevigiano, il mediano di mischia *Gianmarco Piva* è

cresciuto nel Rugby Paese per poi trasferirsi all’Under 18 del Benetton

Treviso, di cui è stato il capitano nella Stagione 2016/17. È stato

schierato in tutte le formazioni delle Nazionali Azzurre giovanili,

vestendo in più di un’occasione la fascia di capitano. Lo scorso anno è

stato fra i 36 selezionati all’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” in

cui si è distinto tanto da conquistare il ruolo di permit player con il

Benetton.

*Andrea De Masi*, promettente trequarti centro classe 1998, è il

risultato della nuova collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta e il

Benetton Treviso, Club in cui ha militato in tutte le formazioni

giovanili. De Masi, infatti, si allenerà sia con i rossoblù che con la

squadra di Pro14 e potrà essere utilizzato da entrambe le Società nei

rispettivi Campionati. Nella scorsa stagione è stato in forza al

Mogliano ed ha partecipato al Sei Nazioni Under 20; ha vestito

nuovamente la maglia degli Azzurrini agli ultimi Mondiali in Francia.

