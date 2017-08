FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 8del 18.08.2017

FEMI-CZ RRD: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente si è dimesso, non tollerando più il peso e la

responsabilità di un incarico che doveva essere fonte di soddisfazione e

consenso e che è diventato invece oggetto di facili e immeritate

critiche, spesso basate su informazioni meramente ostili.

Egli si è battuto perché pensava ad una Monti Junior “gamba vitale”

della Rugby Rovigo Delta e non ad uno strumento condizionante e

riduttivo della stessa; ad una Federazione nazionale che accompagnasse i

Club verso obiettivi superiori e, quando meritevoli, verso l’alto

livello, e non il contrario; ad una Amministrazione comunale attenta a

sostenere il rugby polesano, bene comune e patrimonio del territorio,

incapace invece, con tutta tranquillità, di mantenere le promesse e di

evitare handicap alle maggiori aspirazioni della Società.

Al Presidente rimane la passione e la possibilità di ritornare al

comando della Società, se richiesto, ma prima dovranno essere risolte,

almeno in buona parte, le questioni appena richiamate, che tanto lo

hanno turbato e deluso. Ai tifosi, ai tecnici e soprattutto ai giocatori

chiede di continuare a comportarsi come sempre per il bene della Rugby

Rovigo Delta e per la conservazione della grande memoria rossoblù.

Ringrazia tutti i sostenitori che tante volte lo hanno acclamato: “di

Presidenti ce n’è solo uno”.

Di seguito la lettera di dimissioni.

“/Egregi Consiglieri della Rugby Rovigo Delta,/

/Egregi Sindaci della Rugby Rovigo Delta,/

/ci sono anche altre ragioni per dare le mie dimissioni da Presidente

della nostra Società, ma ora è sufficiente l’ultima in ordine di tempo:

non intendo vivere l’onore e l’onere della presidenza della Rugby Rovigo

Delta portando continuamente la spina nel fianco e nel cuore che Monti

Rugby Rovigo Junior ha saputo conficcare./

/Credevo che il nuovo corso della Società, con la gestione diretta delle

Under 18 e della Cadetta, fosse occasione per il rilancio del nostro

Club in senso univoco per i colori rossoblù, ma così non potrà essere. E

quindi mi arrendo, rassegno le mie dimissioni da Presidente. Porterò

avanti fino al 30.06.2018 gli impegni economici di FEMI-CZ Spa e quelli

a me riconducibili. /

/Ho voluto fare il Presidente di R.R.D. convinto di essere in grado di

rilanciare il rugby polesano ma ora, anche se solo a metà strada, devo

fermarmi./

/Grazie della fiducia concessami fino ad oggi./

/In fede,/

/Francesco Zambelli”/

