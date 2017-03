FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 79 del 22.03.2017

FEMI-CZ RRD: DISSIDI CON L’ALLENATORE, I GIOCATORI PRENDONO LE DISTANZE

DALL’ARTICOLO PUBBLICATO NELL’EDIZIONE LOCALE ODIERNA DE “IL RESTO DEL

CARLINO”

I giocatori della Rugby Rovigo Delta chiamati in causa intendono

prendere le distanze dall’articolo pubblicato in data odierna a pagina 7

dell’edizione locale de “Il Resto del Carlino”, a firma del giornalista

Carlo Cavriani, dal titolo “FEMI-CZ-allenatore, qualcosa si è rotto. Lo

spogliatoio, guidato da Basson, è contro”.

I giocatori citati nell’articolo, Stefan Basson e Matteo Ferro,

sottolineano che quanto riportato dal sig. Cavriani non corrisponde a

verità, sono esclusivamente supposizioni del giornalista il quale non ha

mai intervistato o parlato con i diretti interessati ma si è basato,

come lui stesso afferma nell’articolo, su “voci poco credibili”. Da

sottolineare, inoltre, che il capitano Edoardo Ruffolo non ha mai

rilasciato interviste al sig. Cavriani, pertanto il virgolettato citato

alla fine della pagina è frutto esclusivo della personale immaginazione

del giornalista che ha firmato l’articolo.

La squadra è consapevole che nei momenti in cui la performance non

rispecchia le aspettative di stampa e tifosi, le malelingue hanno spesso

più credito delle verità dei diretti interessati. Con il presente

comunicato, quindi, i giocatori intendono smentire quanto riportato

nell’articolo firmato dal sig. Cavriani e assicurano che gli allenatori

Joe McDonnell e Jason Wright godono del rispetto di tutta la squadra, in

particolare dei leaders, i quali non si sono mai permessi di mettere in

discussione i metodi di allenamento dei tecnici. I giocatori stanno

lavorando insieme allo staff tecnico per affrontare nel migliore dei

modi la fase finale del Campionato e arrivare pronti, in forma e

fiduciosi ai playoff.

I giocatori,

Stefan Basson

Matteo Ferro

Edoardo Ruffolo

