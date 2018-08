FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 11 del 23.08.2018

FEMI-CZ RRD: DOMANI AL “BATTAGLINI” L’AMICHEVOLE CON LE FIAMME ORO RUGBY

Domani allo Stadio “Mario Battaglini”, con calcio d’inizio alle ore 19,

andrà in scena la seconda amichevole pre-Campionato della FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta che affronterà le Fiamme Oro Rugby.

Alla vigilia del match, questo il commento dell’allenatore rossoblù

*Umberto Casellato*: “Affrontiamo questa amichevole con lo stesso

spirito che abbiamo messo in campo due settimane fa con la Polonia, con

lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di combattere per essere

propositivi nel fare noi la partita. L’avversario chiaramente è di una

caratura diversa ma i nostri obiettivi rimangono gli stessi. Sarà una

partita vera perché giocheremo 80 minuti e cercheremo di dare spazio a

tutti i giocatori per valutare l’apporto di ognuno nel proseguo della

Stagione. Rientrano con noi capitan Ferro e Brugnara, due giocatori

importanti sia dal punto di vista tecnico sia della leadership in campo.

Speriamo di fare una partita piacevole per il pubblico perché il nostro

obiettivo primario è far divertire la tifoseria, che speriamo sia sempre

più numerosa”.

Questa la formazione dei Bersaglieri che scenderà in campo dal primo

minuto: Barion; Angelini, Modena, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Piva;

Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; D’Amico, Cadorini,

Brugnara. A disposizione: Pavesi, Rossi, Vecchini, Parolo, Venco,

Mantovani, Chillon, Loro, Borin, Visentin, Lugato, Tellarini, Roncon,

Bordin.

Non disponibili: Antl, Canali, Cioffi, Majstorovic, Momberg, Pomaro,

Tveraga.

Assenti: Dominguez, Halvorsen.

Si potrà assistere alla partita dalla sola Tribuna Est “Quaglio”, il

costo del biglietto è di 5 Euro (gratuito per i ragazzi con meno di 18

anni).

